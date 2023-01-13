Одного разу вони вже змусили його поставити на місце Євгєнія Пригожина, Рамзана Кадирова та Сєргєя Суровікіна. Про це 24 Каналу сказав російський публіцист зі США Андрій Піонтковський.

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До слова, невдовзі Пригожин цілком може загинути "смертю героя" при спробі взяття Соледару або Бахмуту. І ті самі Сєргєй Шойгу та Валєрій Гєрасімов із задоволенням за його труною пронесуть подушечки з його орденами та зірками героя Росії та квазіреспублік на Донбасі,

– зауважив Піонтковський.

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Путін зазнав серйозної поразки

Він наголошує, що вперше за 20 років своєї влади Путін зазнав серйозної апаратної поразки. Його надія на те, що він зможе перевернути хід війни призначенням більш яскравих та молодих полководців – теж закінчилася нічим. Диктатора змусили повернутися до старих облич.

"Програв перший поєдинок – битву за Київ разом з Шойгу та Гєрасімовим, і капітулюватиме з ними ж. Тепер вони бояться Путіна не так, як раніше", – каже Піонтковський.

Це результат тієї військово-політичної кризи, що спалахнула у Кремлі останніми днями. Вона дуже неприємна для російської патріотичної свідомості. "Саме тому російські ЗМІ досі не називають речі своїми іменами – ми робимо це першими", – підсумував публіцист.

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