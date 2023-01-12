Як стверджує політтехнолог Михайло Шейтельман, вчора стався реванш іншої групи. Про це він сказав в ефірі 24 Каналу.

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Патрушев хоче забрати владу у бандитів і повернути її державі

Передовсім це перемога клану Ніколая Патрушева. Останнім часом у Кремлі незадоволені тим, що поведінка очільника ПВК "Вагнер" Євгєнія Пригожина показує усьому світу, що держави в Росії немає.

Коли певна людина, яка не має жодного обов'язку, жодної посади, стає тричі героєм Росії, хоча він є незрозуміло ким. Роздає всілякі вказівки, команди, виступає, "наїжджає" на міністра оборони й начальника генштабу – це означає, що держави немає,

– акцентував Шейтельман.

У цій ситуації Патрушев повністю виступає на боці глави міноборони Сєргєя Шойгу та очільника генштабу Валєрія Герасімова. Так, це спроба повернути владу державі. Найімовірніше, Патрушев зміг переконати в цьому Владіміра Путіна. Мовляв, вони вже втрачають владу на користь Пригожина.

У цій боротьбі між адміністрацією президента, з якою пов'язують Пригожина, і фсб (Патрушев, Шойгу, Герасимов) – вийшов справжній реванш. Цим не закінчиться, справа може дійти до фізичного усунення Пригожина,

– запевняє політтехнолог.

Інструменти для цього є. До прикладу, його можуть кинути на найгарячіші ділянки фронту.

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Суровікіна могли "розвести"

Як зауважує політтехнолог, Суровікіна важко назвати представником пригожинської групи. Втім, пригледів, просунув і призначив Суровікіна сам Пригожин.

"А далі вийшло – якщо Пригожин його призначив, він ним і командує. Чому Суровікін погодився – це вже корисливі інтереси. Він побачив більшу перспективу, ніж під Герасимовим. Фактично, Пригожин дістав його з-під Герасимова та Шойгу і зробив паралельну структуру управління армією", – пояснив Шейтельман.

Так, усе це було повністю усунуто. Формально Суровікіну залишили посаду заступника.

Інакше як, просто зараз звільнити? Його щойно в Новий рік нагороджував особисто Путін за якість подвиги в Україні! Проте коли звільняють заступника – ніхто з цього шуму не робить,

– говорить Шейтельман.

Наразі Герасимова є три заступники, і Суровікін один з них. Коли його звільнять, переконаний політтехнолог, ніхто й не помітить. Водночас Суровікін залишається командувачем військово-космічних сил Росії. Очікувалося, що саме ця складова буде кошмарити українців й вибивати енергетичну інфраструктуру.

Мовою 90-х, які так любить Путін: "Його розвели в темну й злили". Сам Суровікін не те щоб на це підписувався. Якщо судити з огляду на результат, це міг бути "розвод" з боку Шойгу та Герасимова. Вони дозволи Пригожину призначити Суровікіна,

– вважає політтехнолог.

Уся історія зайняла два місяці. Суровікін втік з Херсона і не зміг зруйнувати енергетику. Тож Владіміру Владіміровічу підказали: пора знімати з посади.

"Ці двоє, звичайно, могли розвести. Шойгу ж не військовий, він класичний апаратник, який 30 років утримується на посаді міністра. За цей час він став майстром, показав себе вчергове", – підсумував Михайло Шейтельман.

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