Як стверджує політтехнолог Михайло Шейтельман, вчора стався реванш іншої групи. Про це він сказав в ефірі 24 Каналу.
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Патрушев хоче забрати владу у бандитів і повернути її державі
Передовсім це перемога клану Ніколая Патрушева. Останнім часом у Кремлі незадоволені тим, що поведінка очільника ПВК "Вагнер" Євгєнія Пригожина показує усьому світу, що держави в Росії немає.
Коли певна людина, яка не має жодного обов'язку, жодної посади, стає тричі героєм Росії, хоча він є незрозуміло ким. Роздає всілякі вказівки, команди, виступає, "наїжджає" на міністра оборони й начальника генштабу – це означає, що держави немає,
– акцентував Шейтельман.
У цій ситуації Патрушев повністю виступає на боці глави міноборони Сєргєя Шойгу та очільника генштабу Валєрія Герасімова. Так, це спроба повернути владу державі. Найімовірніше, Патрушев зміг переконати в цьому Владіміра Путіна. Мовляв, вони вже втрачають владу на користь Пригожина.
У цій боротьбі між адміністрацією президента, з якою пов'язують Пригожина, і фсб (Патрушев, Шойгу, Герасимов) – вийшов справжній реванш. Цим не закінчиться, справа може дійти до фізичного усунення Пригожина,
– запевняє політтехнолог.
Інструменти для цього є. До прикладу, його можуть кинути на найгарячіші ділянки фронту.
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Суровікіна могли "розвести"
Як зауважує політтехнолог, Суровікіна важко назвати представником пригожинської групи. Втім, пригледів, просунув і призначив Суровікіна сам Пригожин.
"А далі вийшло – якщо Пригожин його призначив, він ним і командує. Чому Суровікін погодився – це вже корисливі інтереси. Він побачив більшу перспективу, ніж під Герасимовим. Фактично, Пригожин дістав його з-під Герасимова та Шойгу і зробив паралельну структуру управління армією", – пояснив Шейтельман.
Так, усе це було повністю усунуто. Формально Суровікіну залишили посаду заступника.
Інакше як, просто зараз звільнити? Його щойно в Новий рік нагороджував особисто Путін за якість подвиги в Україні! Проте коли звільняють заступника – ніхто з цього шуму не робить,
– говорить Шейтельман.
Наразі Герасимова є три заступники, і Суровікін один з них. Коли його звільнять, переконаний політтехнолог, ніхто й не помітить. Водночас Суровікін залишається командувачем військово-космічних сил Росії. Очікувалося, що саме ця складова буде кошмарити українців й вибивати енергетичну інфраструктуру.
Мовою 90-х, які так любить Путін: "Його розвели в темну й злили". Сам Суровікін не те щоб на це підписувався. Якщо судити з огляду на результат, це міг бути "розвод" з боку Шойгу та Герасимова. Вони дозволи Пригожину призначити Суровікіна,
– вважає політтехнолог.
Уся історія зайняла два місяці. Суровікін втік з Херсона і не зміг зруйнувати енергетику. Тож Владіміру Владіміровічу підказали: пора знімати з посади.
"Ці двоє, звичайно, могли розвести. Шойгу ж не військовий, він класичний апаратник, який 30 років утримується на посаді міністра. За цей час він став майстром, показав себе вчергове", – підсумував Михайло Шейтельман.
Що означають кадрові зміни
- Британська розвідка вважає, що призначення Валєрія Герасимова командувачем окупаційних військ може означати зміну підходу диктатора Путіна до ведення війни.
- Аналітики Інституту вивчення війни зауважують, що пониження Суровікіна на користь Герасимова – це, ймовірно, частково політичне рішення.
- На думку журналіста "Донбас. Реалії" Олександра Демченка, якщо в Росії відбуватимуться якісь неконтрольовані процеси чи зміни, тоді Путіну чи взагалі кремлівській верхівці доведеться на когось "спиратися" – ту чи іншу групу, яка має силу і зброю.
- Як стверджує військовий експерт Роман Світан, розжалування Сєргєя Суровікіна з посади командувача так званої СВО свідчить про те, що його було призначено "крайнім" за вихід окупантів з Херсону.
- Своєю чергою, на переконання опозиційного російського журналіста Ігоря Яковенка, кадрові перестановки свідчать про боротьбу в середині Росії за владу та внутрішні проблеми окупаційних військ.