Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. За його словами, ці дві гіпотези не суперечать одна одній, а навпаки, взаємопов’язані.

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Що відбувається в Росії

Ігор Яковенко відзначив проблеми в російських окупаційних військах та зміну цілей війни проти України. Посилаючись на слова Владіміра Путіна, журналіст розповів, що вже немає цілі захопити Київ, а головна мета для Путіна – це "захистити Донбас". Також вже не мовиться про "денацифікацію" та "демілітаризацію" України.

Те, що змінюється керівництво, ми ж пам’ятаємо, з яким тріумфом призначали Суровікіна, казали: "Ну все, нарешті цей генерал-армагедон там все влаштує, всіх налякає, всіх розгромить та всіх захопить", а ось що вийшло в результаті... Це все говорить про те, що дійсно щось пішло не так,

– сказав Яковенко.

Яковенко переконаний, що боротьба за владу всередині Росії вже очевидна й за неї бореться декілька кланів.

"Боротьба кланів вже очевидна, ось цей клан скажених відморозків з кувалдою та автоматом Калашникова, мається на увазі союзники Євгєній Пригожин та Рамзан Кадиров. Вони на першому періоді досягли перемоги над міністерством оборони, домоглись відставки Алєксандра Лапіна, але зараз Путін наніс два вагомих ляпаси Пригожину та Кадирову", – сказав журналіст.

На думку Яковенка, призначення Лапіна керівником генштабу сухопутних сил та усунення Суровікіна і призначення на його місце Гєрасімова – це серйозний удар в першу чергу по Пригожину, якому зараз життєво необхідно захопити Соледар, бо в цій ситуації на карту поставлено майже все.

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Амбіції Пригожина

Журналіст також впевнений, що Пригожин дивиться на перед та далеко за межі Путіна.

Через плече Путіна він розраховує на довге життя після нього й те, що він буде торгувати своєю ПВК за межі Росії й розраховує на участь у розподілі післяпутінської Росії, яка, найбільш вірогідно, розпадеться,

– зазначив опозиціонер.

Для того, щоб взяти участь в цьому розподілі, Пригожину потрібно показати якийсь результат. Саме тому він яро намагається захопити Соледар. Оскільки Росія вже дуже довго не може показати хоча б якихось перемог, російській пропаганді вкрай необхідно показати матеріал, щоб росіяни почули не тільки ненависть, але й захоплення.

Також журналіст зазначив, що в Росії йде процес приватизації армії, створюються нові приватні армії, які в майбутньому будуть брати участь в "розпилі" післяпутінської Росії.

Зараз Путін намагається контролювати ПВК та не дозволяти якійсь з них виходити за рамки дозволеного. Саме тому він наніс такого "ляпасу" Пригожину.

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