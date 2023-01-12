Суровікіна було призначено "крайнім" за вихід окупантів з Херсону. Про це 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Він взяв на себе весь негатив, і тепер його сховали, щоб негатив не розповсюджувався на нові дії командування.

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За словами військового експерта, місце Суровікіна посів Герасімов, який буде намагатися виправить становище, в якому зараз перебувають війська окупантів.

"Підвищення Лапіна – теж певний маневр. Коли частини ВДВ окупантів виходили з Ізюмського котла, росіяни розуміли, що втратять Ізюм. Проте утримували Херсон для політичних цілей. Скорше за все відбулась ротація генералів", – наголосив він.

Генерал – це не посада, а статус

Світан зазначив, що на фронті ці ротації в штабі не мають потужного впливу на нижні ланки в армії. На них позначаються потужні ротації саме у середніх ланках. Наприклад, коли відбуваються зміни від комбрига до командувача армії – в залежності від керування.

"Генерал – це не посада, а скоріше статус. Є генерали, які керують у "полях", а є "паркетні" – їхня ротація відбувається на "паркеті", в кабінетах. А на ситуацію в "полях" вона не відображається. Це скоріше медійний меседж, який пов'язаний з підвищенням або зниженням реноме кожного з генералів", – підкреслив він.

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Росіяни мають великі проблеми

Щодо ротації середньої ланки військових у російській армії, на думку експерта, вона якщо й відбувається, то з причини знищення комбригів чи інших військових на фронті. Коли повністю або частково розвалюється якийсь з підрозділів, його виводять на доукомплектування, або на злиття з іншим, або на переформатування.

Якщо підрозділ доукомплектувався, він повертається, щоб виконувати свої завдання. Якщо відбувається злиття двох підрозділів, тоді залишають кращого командира з двох і знову підрозділ повертається на фронт,

– пояснив він.

За словами Світана, такі дії відбуваються безпосередньо в "полі", і ми бачимо їх на передньому краї. Адже росіяни ніде не можуть виконати реальні наступальні дії. Тим більш немає проривних дій або контрударів на тисячі кілометрів фронту. Хіба що в районі Соледара.

"Це означає, що росіяни зараз мають великі проблеми зі складом командування у середній і нижчій ланках", – зауважив він.

Військовий експерт вважає, що по іншому й не може бути, адже склад російського командування був знищений нашими військами на початку минулого року.

"Ті ж люди, які прийшли на зміну, – це загалом мобілізовані або ті, хто встиг вижити і якось залишитись у керівництві", – підкреслив Роман Світан.

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