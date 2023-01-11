Призначення Валєрія Герасимова командувачем окупаційних військ, на думку британської розвідки, може означати зміну підходу диктатора Путіна до ведення війни. А ще це означає визнання Росією однієї великої помилки.

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Чи допоможе Росії заміна командувача

У британській розвідці переконують, що заміна Суровікіна на Герасимова демонструє, що кампанія не відповідає стратегічним цілям Росії. Однак є ще один момент – репутація серед самих росіян. Ультраправі блогери та воєнкори підтримували Суровікіна, який заслужив собі репутацію "м'ясника", відзначившись бомбардуваннями Сирії. Росіяни захоплено підтримували масовані ракетні удари по Україні, коли командувачем окупантів був Суровікін.

Однак Герасимов не має такої репутації та такої підтримки. Його все частіше звинувачують у поганому веденні війни й провалах, то ж в успіх очільника російського генштабу не вірять навіть свої. Зокрема Герасимова неодноразово критикував Євгеній Пригожин, засновник ПВК "Вагнера".

Суровікін отримував більше позитивних відгуків від росіян, однак тепер, як зауважує британська розвідка, призначення заступником Герасимова знижує його авторитет та вплив.

Що відомо про "кадрові зміни" у Росії

11 січня міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу призначив нового командувача окупаційними військами – керівника генштабу Валєрія Герасимова. Заступниками Герасимова призначено генерала Суровікіна, головкома Сухопутних військ генерала Олєга Салюкова і заступника начальника Генштабу генерал-полковника Алєксєя Кіма.

Суровікін від жовтня керував окупаційними військами і найбільше "прославився" так званим "непростим рішенням" про "виведення військ" із Херсона. Також під його керівництвом окупанти почали завдавати масовані ракетні удари по Україні.

До слова, ще восени 2022 року Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю заявляв, що у свій час прочитав усе, що написав Герасимов, який є розробником військової доктрини, опублікованої за кілька місяців до анексії Криму. Тобто український генерал добре знає стратегії та замисли голови російського Генштабу.