Про це розповідає 24 Канал з посиланням на журналіста "Української правди" Михайла Ткача. За його інформацією, колишній депутат Київської міськради Денис Комарницький, якого підозрюють у керівництві злочинною організацією для заволодіння столичною землею, виїхав за межі України.

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Денис Комарницький втік з України

Згідно з даними журналіста, Комарницький перебував в Україні під час реалізації операції НАБУ і САП "Чисте місто", проте згодом втік за кордон. Наразі його оголошено в розшук українськими правоохоронцями.

До слова, 6 лютого 2025 року стало відомо про слідчі дії щодо Комарницького. Національне антикорупційне бюро разом зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою в рамках операції "Чисте місто" викрили злочинну організацію, причетну до земельної корупції в Київраді.

У ході розслідування було затримано кількох посадовців, зокрема заступника голови КМДА Петра Оленича та голову комісії з земельних питань Михайла Терентьєва, яким обрано запобіжні заходи.

10 лютого правоохоронці дізналися, що Комарницький намагався покинути територію України, і наразі вживають заходів для його затримання.