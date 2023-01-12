Об этом в эфире телемарафона сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк. По его словам, в Соледаре и Бахмуте сражается классическая зэковская армия, которая никому не подчиняется.

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Как деморализовать врага

Подоляк отметил, что Евгений Пригожин сейчас занимается тем же, что и Кадыров в начале войны. То есть, он пытается создать якобы победную картинку ситуации в Соледаре.

Между тем, российское командование не имеет никакого влияния на "зековскую армию", ситуацию в Соледаре оно не контролирует.

Если наши (ВСУ – 24 Канал) переломят позвоночник, это будет означать окончательную деморализацию российской армии,

– сказал Подоляк.

Он добавил, что Россия в войне управляется двумя элементами:

крылатые ракеты, летящие на критическую инфраструктуру и в дома мирных жителей;

неконтролируемая армия зэков.

Поэтому Соледар, по словам советника главы ОП, будет ключевым моментом преломления морального духа оккупантов.

Что происходит в Соледаре и Бахмуте