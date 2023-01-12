Об этом в эфире телемарафона сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк. По его словам, в Соледаре и Бахмуте сражается классическая зэковская армия, которая никому не подчиняется.

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Как деморализовать врага

Подоляк отметил, что Евгений Пригожин сейчас занимается тем же, что и Кадыров в начале войны. То есть, он пытается создать якобы победную картинку ситуации в Соледаре.

Между тем, российское командование не имеет никакого влияния на "зековскую армию", ситуацию в Соледаре оно не контролирует.

Если наши (ВСУ – 24 Канал) переломят позвоночник, это будет означать окончательную деморализацию российской армии,
– сказал Подоляк.

Он добавил, что Россия в войне управляется двумя элементами:

  • крылатые ракеты, летящие на критическую инфраструктуру и в дома мирных жителей;
  • неконтролируемая армия зэков.

Поэтому Соледар, по словам советника главы ОП, будет ключевым моментом преломления морального духа оккупантов.

Что происходит в Соледаре и Бахмуте

  • Оккупанты переключили свое внимание из Бахмута на Соледар. Поэтому сейчас в городе идут ожесточенные бои. В частности известно, что оккупанты из Херсона перебросили в Соледар и Кременную элитных русских десантников и вагнеровцев.
  • Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что подступы к Соледару усеяны трупами российских оккупантов. Вражеские бойцы передвигаются прямо по телам своих погибших собратьев.
  • Прокомментировали потери россиян и в ОП. Так, советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал, что пока невозможно сказать точно, какие потери имеет российская армия на этом направлении. Однако говорится не о тысяче или двух, а о десятки тысяч "200-х" оккупантов.
  • Руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин даже заявил, что его наемники уже полностью контролируют город.
  • На самом деле, это не так. Вооруженные Силы Украины противостоят врагу и сдерживают его наступление. Бои очень интенсивны, поэтому невозможно сказать, сколько именно на территории находится под контролем каждой из сторон.