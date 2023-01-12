Об этом в эфире телемарафона сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк. По его словам, в Соледаре и Бахмуте сражается классическая зэковская армия, которая никому не подчиняется.
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Как деморализовать врага
Подоляк отметил, что Евгений Пригожин сейчас занимается тем же, что и Кадыров в начале войны. То есть, он пытается создать якобы победную картинку ситуации в Соледаре.
Между тем, российское командование не имеет никакого влияния на "зековскую армию", ситуацию в Соледаре оно не контролирует.
Если наши (ВСУ – 24 Канал) переломят позвоночник, это будет означать окончательную деморализацию российской армии,
– сказал Подоляк.
Он добавил, что Россия в войне управляется двумя элементами:
- крылатые ракеты, летящие на критическую инфраструктуру и в дома мирных жителей;
- неконтролируемая армия зэков.
Поэтому Соледар, по словам советника главы ОП, будет ключевым моментом преломления морального духа оккупантов.
Что происходит в Соледаре и Бахмуте
- Оккупанты переключили свое внимание из Бахмута на Соледар. Поэтому сейчас в городе идут ожесточенные бои. В частности известно, что оккупанты из Херсона перебросили в Соледар и Кременную элитных русских десантников и вагнеровцев.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что подступы к Соледару усеяны трупами российских оккупантов. Вражеские бойцы передвигаются прямо по телам своих погибших собратьев.
- Прокомментировали потери россиян и в ОП. Так, советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал, что пока невозможно сказать точно, какие потери имеет российская армия на этом направлении. Однако говорится не о тысяче или двух, а о десятки тысяч "200-х" оккупантов.
- Руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин даже заявил, что его наемники уже полностью контролируют город.
- На самом деле, это не так. Вооруженные Силы Украины противостоят врагу и сдерживают его наступление. Бои очень интенсивны, поэтому невозможно сказать, сколько именно на территории находится под контролем каждой из сторон.