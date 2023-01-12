Про це в ефірі телемарафону повідомив радник голови ОП Михайло Подоляк. За його словами, в Соледарі та Бахмуті воює класична зеківська армія, яка нікому не підкоряється.

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Як деморалізувати ворога

Подоляк зазначив, що Євген Пригожин зараз займається тим самим, що й Кадиров на початку війни. Тобто він намагається створити нібито переможну картинку ситуації в Соледарі.

Тим часом російське командування не має ніякого впливу на зеківську армію, ситуацію в Соледарі воно не контролює.

Якщо наші (ЗСУ – 24 Канал) переламають хребет, це буде означати остаточну деморалізацію російської армії,

– сказав Подоляк.

Він додав, що Росія у війні керується двома елементами:

крилаті ракети, які летять на критичну інфраструктуру і в будинки мирних мешканців;

неконтрольована армія зеків.

Тому Соледар, за словами радника глави ОП, буде ключовим моментом переломлення морального духу окупантів.

Що відбувається в Соледарі та Бахмуті