Росіяни тисячами мруть за маленьке місто

Росіяни (а найперше – пул Пригожина) всіма силами роздувають значення боїв за місто.

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Вони генерують потоки пекельної брехні: про "котли", "тисячі полонених" і так далі. Цю хвилю неохоче підхоплюють й інші сітки.

Причина дуже проста. Росіянам все важче відповісти на запитання: "А навіщо ми взагалі штурмуємо ці міста та ще такою ціною? Щоб що?". Тисячі вбитих, багато тисяч скалічених, щоб зімітувати хоч якусь динаміку.

Тому зараз російська пропаганда буде особливо нещадною.

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