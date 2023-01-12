Успіхи росіян на тлі успіху ЗСУ – мізерні
Психіці й мозку некомфортно від того, що ворог все ще може просуватися вперед. Особливо після наших успіхів на Харківщині й Херсонщині.
Важливо Що не так з твердженням "ракет лишилося на 2 – 3 масовані атаки"
І не важливо, що наші успіхи осені 2022 більш масштабні, ніж "досягнення" ворога навколо Бахмуту.
Або те, що темпи просування ворога в межах "наступу" навколо Бахмуту значно повільніші, ніж коли йшли бої за Попасну чи Сєвєродонецько-Лисичанську агломерацію.
Чи те, що у ворога не виходить нічого іншого, окрім як повільно витискати українські сили. Чи у ворога бракує сил і, особливо, засобів, щоб певні тактичні успіхи перетворити в оперативні.
Або те, як після витискання сил оборони України із Попасної і Сєвєродонецька – Лисичанська, ворог, власне, застряг біля Бахмуту на наступні пів року.
Ні. Це все мозок/психіка ігнорують. Бо воліють більше концентруватися на одному факті й лінуються бачити контекст.