Россияне тысячами мрут за маленький город
Россияне (а прежде всего – пул Пригожина) всеми силами раздувают значение боев за город.
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Они генерируют потоки адской лжи: о "котлах", "тысячах пленных" и так далее. Эту волну неохотно подхватывают и другие сетки.
Причина очень простая. Россиянам все труднее ответить на вопрос: "А зачем мы вообще штурмуем эти города, да еще такой ценой? Чтобы что?". Тысячи убитых, много тысяч искалеченных, чтобы сымитировать хоть какую-нибудь динамику.
Поэтому сейчас российская пропаганда будет особенно беспощадной.
Последние новости из Соледара
- Россияне бросили все силы, чтобы захватить Соледар. Руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин даже заявил, что его наемники уже полностью контролируют город.
- На самом деле, это не так. Вооруженные Силы Украины противостоят врагу и сдерживают его наступление. Бои очень интенсивны, поэтому невозможно сказать, сколько именно территории находится под контролем каждой из сторон.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что подступы к Соледару усеяны трупами российских оккупантов. Вражеские бойцы передвигаются прямо по телам своих погибших товарищей.
- Разведка Великобритании заявила, что элитных российских десантников перебросили из Херсона к Соледару и Кременной.