У матеріалі CNN мовиться, що вагнерівці – представляють вагому загрозу зблизька. Водночас вони зазнають колосальних втрат.

Зверніть увагу Путін і Пригожин так і планували, – російська опозиціонерка про втрати "Вагнера" в Україні

Загибель тисяч солдатів ПВК "Вагнера" не має значення для російського суспільства. Без команди штурмові групи не відходять. Самовільний відхід команди або без поранення карається розстрілом на місці,

– мовиться у повідомленні.

Вагнерівців, які намагаються здатися у полон та врятуватися, нещадно карають.

Поранені терористи залишаються на полі бою годинами. Штурмовій піхоті вагнерівців забороняють забирати їх з поля бою. Коли штурм зазнає провалу, штурмовикам дозволяють відступати лише вночі.

Зверніть увагу! Українські захисники завдають ворогу колосальних втрат. Генштаб ЗСУ станом на 24 січня оцінює втрати ворога у 122 170 окупантів.

Що про вагнерівців кажуть в ISW