В материале CNN говорится, что вагнеровцы представляют весомую угрозу вблизи. В то же время они несут колоссальные потери.
Обратите внимание Путин и Пригожин так и планировали, – российская оппозиционерка о потерях "Вагнера" в Украине
Гибель тысяч солдат ПИК "Вагнера" не имеет значения для российского общества. Без команды штурмовые группы не уходят. Самовольный уход команды или без ранения наказывается расстрелом на месте,
– говорится в сообщении.
Вагнеровцев, которые пытаются сдаться в плен и спастись, беспощадно наказывают.
Раненые террористы остаются на поле боя часами. Штурмовой пехоте вагнеровцев запрещают забирать их с поля боя. Когда штурм испытывает провал, штурмовикам позволяют отступать только ночью.
Что о вагнеровцах говорят в ISW
- В ISW заявили, что по состоянию на январь 2023 года завербовали уже 50 тысяч вагнеровцев. В то же время воюют всего 10 тысяч. Другие – либо погибли, либо сбежали.
- Кроме того, в ISW подчеркнули, что Владимир Путин использовал Евгения Пригожина. Его "звезда" уже начинает угасать.