В материале CNN говорится, что вагнеровцы представляют весомую угрозу вблизи. В то же время они несут колоссальные потери.

Обратите внимание Путин и Пригожин так и планировали, – российская оппозиционерка о потерях "Вагнера" в Украине

Гибель тысяч солдат ПИК "Вагнера" не имеет значения для российского общества. Без команды штурмовые группы не уходят. Самовольный уход команды или без ранения наказывается расстрелом на месте,

– говорится в сообщении.

Вагнеровцев, которые пытаются сдаться в плен и спастись, беспощадно наказывают.

Раненые террористы остаются на поле боя часами. Штурмовой пехоте вагнеровцев запрещают забирать их с поля боя. Когда штурм испытывает провал, штурмовикам позволяют отступать только ночью.

Обратите внимание! Украинские защитники наносят врагу колоссальные потери. Генштаб ВСУ по состоянию на 24 января оценивает потери врага в 122 170 оккупантов.

Что о вагнеровцах говорят в ISW