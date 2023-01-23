Про це 24 Каналу розповіла російська опозиційна журналістка Юлія Латиніна. Крім того, ПВК "Вагнера" протистоїть армії Росії, але водночас і паразитує на ній.

Важливо США посилюють тиск на ПВК "Вагнера": як це вдарить по компанії Пригожина

Путін і Пригожин планували такі втрати

Латиніна зазначила, що цифри втрат ПВК "Вагнера" цілком реальні. Однак це заплановані втрати. Свого часу у СРСР були колосальні втрати у війні проти Фінляндії, усі країни дивувались цьому, але Сталін вважав це успіхом і потім командирів тієї війни зробив командирами наступної.

Він був абсолютно задоволений тим, що він побачив. Він вважав, що це нормальний відсоток втрат. Путін і Пригожин, умовно грубо кажучи, порадились і вирішили, що є зеки, а треба солдати. Зек усе одно невиправний, коли його випустять з колонії, він когось уб'є, він сидітиме 10 років і на нього буде витрачено кілька мільйонів,

– зауважила російська опозиційна журналістка.

Вона додала, що легше їм зараз дати по 100 тисяч рублів, відправити на фронт, де його вб'ють, і розвантажити колонії. Тому втрати Пригожина – планові. Він ефективно утилізував зеків, і для Путіна це не мінус. Єдине виявилось, що зеки Пригожина ефективніші, ніж російська армія.

Латиніна про втрати "Вагнера" в Україні: дивіться відео

Путіну може не сподобатись яскравий піар Пригожина

За словами російської опозиційної журналістки, "вагнерівські" зеки пішли вперед, а російська армія стала виконувати функції ледь не загороджувальних загонів. Незадоволення Путіна може викликати лише яскравий піар Пригожина, який хоче все й ще більше.

"Це для Путіна має бути більш серйозним подразником, ніж успіхи або їхня відсутність на фронті. Однак наскільки це серйозний подразник зараз усім зрозуміти важко. Путін для початку використовує Пригожина, як страшила. Він каже російській еліті, хочете замість мене Пригожина, який у вас усе конфіскує і вас відправить на фронт", – наголосила Латиніна.

ПВК "Вагнера": останні новини