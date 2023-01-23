Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. За його словами, ПВК "Вагнер" розпустила своє коріння практично всюди, вербуючи нових найманців навіть в Африці.

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Що дасть визнання ПВК "Вагнер" терористами

Валерій Клочок розповів, що дана ПВК існує досить давно та брала участь в бойових діях у Сирії, а зараз вона отримала багато озброєння від російської армії.

Євгєній Прігожин отримав серйозний карт-бланш від російської влади, від Владіміра Путіна зокрема. Він отримав серйозне озброєння, я, наприклад, дізнавався, що у ПВК "Вагнер" на озброєнні танки, артилерія, літаки, гелікоптери,

– сказав Клочок.

За словами аналітика, організація могла, як купити це озброєння, так і отримати від російської армії. Також Клочок розповів, що в США з'явилась інформація, що ПВК "Вагнер" отримувала зброю від Північної Кореї.

ПВК "Вагнер" запустила свої щупальця по всьому світу фактично. І Африка, і Європа, вони зараз навіть вербують найманців у Сербії. Ми знаємо скандал, який озвучив Вучич про заборону ПВК "Вагнер" на території Сербії й Путін дуже сильно цим ображений,

– сказав Валерій Клочок.

На думку аналітика, ПВК "Вагнер" вийшла на пік своєї нахабності та можливостей по всьому світу й саме тому час на це реагувати.

Зараз вже дійшла історія, коли ПВК "Вагнер" показала пік своїх можливостей та нахабності по всьому світу. Ну і тут саме час їх "хлопнути", вибачте за цей вираз. Американці просто чекали цієї нагоди, а тепер застосовують такі рішення,

– зазначив Клочок.

За словами керівника Центру громадської аналітики "Вежа", визнання ПВК "Вагнер" терористичною організацією означатиме, що будь-яка країна, яка буде надавати їм підтримку, отримає санкції. Якщо раніше їхня діяльність оцінювалась лише в політичній площині, то зараз це переходить в юридичну, з відповідними наслідками.

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Валерій Клочок переконаний, що історія існування ПВК "Вагнер" підходить до кінця. Попри те, що у них залишається велика кількість бойовиків, в один момент може настати ситуація, коли їх майже одномоментно знищать на території України.

На думку аналітика, зараз стає зрозумілою логіка США, які ухвалюють рішення послідовно, щоб максимально послабити Росію, в тому числі ПВК.

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