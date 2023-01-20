Про це повідомив координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джен Кірбі. Він зазначив, що США визнають вагнерівців "транснаціональною злочинною організацією".

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Коли США накладуть санкції на ПВК "Вагнера"

За інформацією видання, наступного тижня Білий дім запровадить додаткові санкції проти злочинної організації та мережі її підтримки по всьому світу.

Крім того, США оприлюднили нещодавно розсекречені фотографії російських вагонів, які прямували з Росії до Північної Кореї та назад. У США вважають, що це було перше постачання ракет для вагнерівців в Україні.

КНДР постачала Росії зброю / Фото CNN

Постачання зброї є прямим порушенням резолюції Ради Безпеки ООН,

– наголосив Кірбі.

Варто наголосити, що напруга між міноборони Росії та ПВК "Вагнера" зростає, оскільки Путін все частіше віддає перевагу останній.

За словами Кірбі, зараз в Україні дислокується близько 50 тисяч вагнерівців, серед них – 10 тисяч контрактників і 40 тисяч в'язнів.

Яка роль вагнерівців у війні в Україні

У Пентагоні переконані, що російські бійці ПВК "Вагнера" не здатні вплинути на перебіг бойових дій. Зокрема, речник Об'єднаного комітету начальників штабів США полковник Дейв Батлер зазначив, що зеківська армія Пригожина не має достатньо можливостей.

Російські війська розповсюдилися від Харкова до Херсона, проте у США поки не бачать ознак ймовірного "великого російського наступу".

У Пентагоні зазначають, що в'язні, яких завербували до ПВК "Вагнера", виконують функцію гарматного м'яса. До України більшу частину вагнерівців відправили не підготовленими і без відповідного спорядження.

Батлер додав, що вагнерівці переважно шукають вразливі місця в українських лініях, але цього замало, щоб рухатися полем бою і довкола.

Актуальні втрати ворога станом на 20 січня

Втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення сягнули 119 300 окупантів. Лише за добу українські військові ліквідували 770 загарбників.

Загалом ворог втратив: