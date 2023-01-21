Відповідний лист опублікувала пресслужба Пригожина. Текст поширили двома мовами: англійською та російською. Про це повідомляє 24 Канал.

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Що написав Пригожин

Послання Пригожина досить лаконічне. Свого листа він адресував речнику Білого дому з питань національної безпеки Джону Кірбі.

"Шановний пане Кірбі! У мене до вас є запитання: чи можете ви назвати, який злочин скоїла ПВК "Вагнер", – йдеться у листі очільника вагнерівців.



Лист Пригожина до США / Скриншот



Російська версія / Скриншот

Зверніть увагу! 20 січня координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі повідомив, що США визнають вагнерівців "транснаціональною злочинною організацією".

Журналісти CCN повідомили, що наступного тижня Білий дім запровадить додаткові санкції проти злочинної організації та мережі її підтримки по всьому світу.

Крім того, США оприлюднили нещодавно розсекречені фотографії російських вагонів, які прямували з Росії до Північної Кореї та назад. У США вважають, що це було перше постачання ракет для вагнерівців в Україні.

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