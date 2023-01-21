ПВК не вистачає основних адміністративних органів для ведення обліку своїх найманців та належного зв'язку з владою. Про це розповіли у звіті американського Інституту вивчення війни.

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Родичам повертають порожні труни

Так, з'являється все більше повідомлень, що родичі загиблих "вагнерівців" отримують неправдиву інформацію про їхній стан та місцеперебування.

Депутат Держдуми Євген Ступін заявляв, що сім'ї росіян, які підписали контакт з "групою Вагнера" ​​і вирушили воювати з Україною, скаржаться на повну відсутність звісток про своїх близьких.

Російське видання "Дощ" розповідало історію про жінку, яка отримала запечатану труну свого чоловіка, свідоцтво про смерть і медаль, але після похорону дізналась, що він живий. Його затримали в Україні.

Пригожин співпрацює з міноборони

Очільник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин критикує керівництво міністерства оборони Росії. Попри це, структура ​​може додатково співпрацювати з МО.

Відомий російський мілблогер опублікував дані, що вагнерівці біля Бахмута використовують:

термобаричну артилерійську систему ТОС-1А,

різні самохідні установки гармат і мінометів,

кілька броньованих машин і літак Су-25.

Це доводить, що ПВК таки співпрацює з російським міноборони. Хоча військовослужбовці "Вагнера" можуть самостійно керувати цими засобами, вони покладаються на міноборони у питаннях матеріально-технічної підтримки та обслуговування.

Конкуренція все ж посилюється

Розвідка США підтвердила конкуренцію між міноборони та групою Вагнера. Між Пригожиним і чиновниками російського Міноборони є "розкол" внаслідок постійної конкуренції.

На думку аналітиків, ПВК стає "центром військової влади" зі своїм 50-тисячним угрупуванням. Наприклад, окупанти свідомо уникають прямого визнання участі військ вагнерівців ​​у заявленому захопленні Кліщівки Донецької області 19 січня.