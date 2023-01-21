ПВК не вистачає основних адміністративних органів для ведення обліку своїх найманців та належного зв'язку з владою. Про це розповіли у звіті американського Інституту вивчення війни.
До речі У США визнають ПВК "Вагнера" злочинною організацією: Білий дім анонсував санкції
Родичам повертають порожні труни
Так, з'являється все більше повідомлень, що родичі загиблих "вагнерівців" отримують неправдиву інформацію про їхній стан та місцеперебування.
- Депутат Держдуми Євген Ступін заявляв, що сім'ї росіян, які підписали контакт з "групою Вагнера" і вирушили воювати з Україною, скаржаться на повну відсутність звісток про своїх близьких.
- Російське видання "Дощ" розповідало історію про жінку, яка отримала запечатану труну свого чоловіка, свідоцтво про смерть і медаль, але після похорону дізналась, що він живий. Його затримали в Україні.
Пригожин співпрацює з міноборони
Очільник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин критикує керівництво міністерства оборони Росії. Попри це, структура може додатково співпрацювати з МО.
Відомий російський мілблогер опублікував дані, що вагнерівці біля Бахмута використовують:
- термобаричну артилерійську систему ТОС-1А,
- різні самохідні установки гармат і мінометів,
- кілька броньованих машин і літак Су-25.
Це доводить, що ПВК таки співпрацює з російським міноборони. Хоча військовослужбовці "Вагнера" можуть самостійно керувати цими засобами, вони покладаються на міноборони у питаннях матеріально-технічної підтримки та обслуговування.
Конкуренція все ж посилюється
Розвідка США підтвердила конкуренцію між міноборони та групою Вагнера. Між Пригожиним і чиновниками російського Міноборони є "розкол" внаслідок постійної конкуренції.
На думку аналітиків, ПВК стає "центром військової влади" зі своїм 50-тисячним угрупуванням. Наприклад, окупанти свідомо уникають прямого визнання участі військ вагнерівців у заявленому захопленні Кліщівки Донецької області 19 січня.