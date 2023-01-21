ЧВК не хватает основных административных органов для ведения учета своих наемников и должной связи с властями. Об этом сообщили в отчете американского Института изучения войны.

Кстати говоря В США признают ЧВК "Вагнера" преступной организацией: Белый дом анонсировал санкции

Родственникам возвращают пустые гробы

Так, появляется все больше сообщений, что родственники погибших "вагнеровцев" получают ложную информацию об их состоянии и местонахождении.

Депутат Госдумы Евгений Ступин заявлял, что семьи россиян, подписавших контакт с "группой Вагнера" и отправившихся воевать с Украиной, жалуются на полное отсутствие известий о своих близких.

Российское издание "Дождь" рассказывало историю о женщине, которая получила запечатанный гроб своего мужа, свидетельство о смерти и медали, но после похорон узнала, что он жив. Он был задержан в Украине.

Пригожин сотрудничает с минобороны

Глава ППК "Вагнера" Евгений Пригожин критикует руководство министерства обороны России. Тем не менее, структура может дополнительно сотрудничать с МО.

Известный российский милблогер опубликовал данные, что вагнеровцы у Бахмута используют:

термобарическую артиллерийскую систему ТОС-1А,

различные самоходные установки орудий и минометов,

несколько бронированных машин и самолет Су-25.

Это доказывает, что ЧВК таки сотрудничает с российским минобороной. Хотя военнослужащие "Вагнера" могут самостоятельно управлять этими средствами, они возлагаются на минобороны по вопросам материально-технической поддержки и обслуживания.

Конкуренция все же усиливается

Разведка США подтвердила конкуренцию между минобороной и группой Вагнера. Между Пригожиным и чиновниками российского Минобороны есть "раскол" в результате постоянной конкуренции.

По мнению аналитиков, ЧВК становится "центром военной власти" со своей 50-тысячной группировкой. К примеру, оккупанты сознательно избегают прямого признания участия войск вагнеровцев в заявленном захвате Клещевки Донецкой области 19 января.