Об этом рассказал координатор Совета национальной безопасности Белого дома адмирал Джон Кирби. Основываясь на данных американской разведки, он заявил, что 10 тысяч "вагнеровцев" являются контрактниками, а остальные 40 тысяч – осужденными.

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"Зэков" бросают в бой без подготовки

По словам Кирби, ЧВК "Вагнера" становится центром силы, конкурирующим с российским министерством обороны. Президент России Владимир Путин все больше полагается на наемников при проведении операций в Украине.

Более 90% участников ЧВК "Вагнера" – это бывшие заключенные, которых они вытащили из тюрьмы без всякой подготовки и бросили в бой,

– заметил адмирал.

США 20 января признали ЧВК "Вагнера" транснациональной преступной организацией, открывающей разные механизмы для подрыва ее работы. Теперь более широкий круг стран и институций сможет перекрыть поступающие к наемникам денежные потоки.

По информации CNN, на следующей неделе Министерство финансов США также введет новые санкции против этой группы и ее глобальных союзников.

"Эти действия признают трансконтинентальную угрозу, которую представляет ЧВК "Вагнера", в том числе из-за ее постоянной серьезной преступной деятельности", – объяснил Кирби.

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Северная Корея поставляла России оружие

В рамках своего дела против ЧВК "Вагнера" Министерство финансов США обнародовало спутниковый снимок, показывающий, что Северная Корея поставляет оружие России.

На фото видны российские вагоны, которые в ноябре ехали из России в Северную Корею и обратно. Скорее всего, это была первая поставка пехотных ракет и снарядов для использования вояками ЧВК "Вагнера" в Украине.

"Мы видели, как представители властей Северной Кореи лживо отрицали поставку оружия для ЧВК "Вагнера", – напомнил адмирал, заметив, что США уже предоставляли доказательства этому.

В США не считают, что это как-то повлияло на динамику боевых действий. Однако, по словам Кирби, из Северной Кореи в Россию могут доставить еще больше систем вооружений. Кроме этого, оккупанты получают оборудование, в том числе беспилотники, из Ирана.

"Поставки оружия (из Северной Кореи – 24 Канал) являются прямым нарушением резолюции Совета Безопасности ООН", – отметил чиновник.

Он добавил, что США уже поделились своими разведывательными данными с группой экспертов Комитета Совета Безопасности по санкциям в отношении КНДР.

В этот же день высокопоставленный представитель западной разведки также заявлял, что Запад "безусловно обеспокоен тем, что Северная Корея может планировать расширение и поставку большего количества военной техники или поддерживать эти поставки".



Северная Корея снабжала оружием ЧВК "Вагнера" / Фото правительства США