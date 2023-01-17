Упродовж уже тривалого часу Соледар є однією з найгарячіших точок на всій лінії фронту завдяки найманцям з приватної військової компанії "Вагнера". Власне, ці бійці намагаються безрезультатно взяти населений пункт, однак Кремль, зокрема міноборони Росії, публічно оскаржує заяви Пригожина щодо причетності вагнерівців до "успіхів" у війні.

Читайте також Для перерозподілу влади: Пригожин збирається збанкрутувати олігархів із оточення Путіна

Як у Росії ділять шкуру невбитого ведмедя

Зауважмо, що поки запеклі бої за Соледар тривають та окупантам не вдалось взяти місто. Проте кремлівський диктатор в ефірі одного з найбільших федеральних телеканалів уже приписав якісь "успіхи у Соледарі" міністерству оборони, забувши згадати про найманців Пригожина.

Ця заява Путіна була спробою підірвати вплив Пригожина в російському інфопросторі, враховуючи, що Путін раніше утримувався від коментарів щодо "досягнень" в Україні. Ймовірно, Путін також намагався продемонструвати, що він зберігає контроль над традиційними російськими ЗМІ, тоді як Пригожин продовжує нарощувати аудиторію в телеграмі та інших соцмережах,

– зазначили аналітики.

Окрім того, вони згадали, що у міноборони Росії, також повідомляли про те, що десантно-штурмові загони Південного військового округу Росії та російські повітряно-десантні війська атакують українські позиції в районі Бахмута. У відомстві зумисне не згадали про військових "Вагнера".

Пригожина почали звинувачувати у висвітленні штучного конфлікту

За словами експертів, прессекретар президента Росії Пєсков вирішив опосередковано звинуватити Пригожина в навмисному висвітленні конфлікту між міноборони та ПВК "Вагнера" в російському інформаційному просторі.

Пєсков намагався спростувати повідомлення про конфлікт між Пригожиним і міноборони Росії, заявивши 16 січня, що ці повідомлення є "продуктом інформаційних маніпуляцій",

– наголосили в Інституті з вивчення війни.

Хоча й Пєсков, звісно, намагався "пояснити", що більшість таких маніпуляцій походить від "ворогів" Росії, а всередині "кремлівських еліт" є люди, які "поводяться так само". Однак звучало воно все досить дивно. Власне, факт залишається фактом – Пригожин продовжує намагатися підірвати довіру до російського міністерства оборони та путінських чиновників.

Зверніть увагу! Пригожин вручив певним вагнерівцям медалі за "взяття" Соледара 15 січня, зокрема, символічно нагородивши бійця, який раніше отримав від Путіна медаль "за відвагу".

Цікаво, що ватажок вагнерівців відповів на заяву речника Путіна, заявивши, що "у нього немає причин не довіряти Пєскову". Важливо, що він таки не спростував чутки про конфлікт всередині Кремля, а навпаки, вирішив продовжувати їх підживлювати.

Яка ситуація у Соледарі: останні новини