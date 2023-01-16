У понеділок, 16 січня, глава держави розповів, що Росія готується перехопити ініціативу у цій війні, однак їй навряд це вдається зробити. Водночас він зауважив, що досі в Дніпрі продовжується розбір завалів багатоповерхівки, яку атакувала ворожа армія.

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Зеленський про теракт

Зеленський подякував всім, хто здійснює цю рятувальну операцію. Зокрема, кожному працівнику ДСНС і поліції, кожному лікарю та кожному волонтеру. Відомо, що станом на вечір 16 січня вдалося врятувати з-під завалів 39 людей, серед них – шість дітей.

Загалом надійшло 47 повідомлень про тих, хто міг перебувати в будинку на час удару і чия доля була невідомою. Вдалося з'ясувати інформацію вже щодо 22 людей. Відомо про 40 загиблих, серед них – три дитинки. Мої співчуття всім, чиїх близьких забрав цей удар,

– сказав глава держави.

Водночас він зазначив, що СБУ вже почала встановлення інформації про тих російських військових, хто підготував і здійснив цей удар. Український лідер констатував, що жодного сумніву немає у тому, що кожен, хто винен у цьому теракті, буде притягнутий до відповідальності.

Повна версія звернення Зеленського до українців: дивіться відео

Зверніть увагу! Цей удар по Дніпру, як і інші подібні обстріли цивільних об'єктів, підпадає під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. За словами Зеленського, Україна зробить усе, аби російські терористи відбули покарання.

Розмови з партнерами та спроба Росії перехопити ініціативу на фронті

Український лідер згадав, що говорив із Прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Він один із тих, хто допомагає Україні найбільше, зокрема в питанні про справедливість. Власне, це була вже третя розмова Зеленського з Рютте за чотири тижні.

Сьогодні ми обговорили захист від російських ракет та іранських дронів – робимо все, щоб максимально посилити нашу ППО. І дуже важливо, що ця наша розмова відбулася саме напередодні візиту пана Прем'єр-міністра Нідерландів до Сполучених Штатів,

– сказав президент.

Теракт у Дніпрі засвідчує, що Росія готує нову спробу перехопити ініціативу у війні. А змінювання характеру бойових дій на фронті потребує нових рішень в оборонному постачанні. Як приклад країни, що нам допомагає та реагує на виклики, Зеленський навів Велику Британію. Уряд Ріші Сунака оголосив про новий пакет оборонної допомоги, у якому будуть танки, бронетехніка та артилерія.

Засідання Ставки Верховного Головнокомандувача: що відбувається у Соледарі

Президент заявив, що провів чергове засідання Ставки. Питання, які були порушені під час нього:

взаємодія з партнерами;

протидія ракетному терору;

можливі сценарії дій ворога та наше реагування на кожен із вірогідних сценаріїв.

Окремо й детально розглянули ситуацію на Донецькому напрямку. Соледар, Бахмут та інші міста, проти яких Росія зосередила свої останні найбільш підготовлені сили. Також розглянули ситуацію на південних напрямках фронту. Бачимо, що готує Росія,

– заакцентував Зеленський.

Водночас він констатував, що ЗСУ щодня і щоночі діють, аби зменшити потенціал ворога, зокрема, ліквідовуючи російські склади та штаби комунікації.

Глава ОБСЄ у Києві та форум у Давосі

16 січня у Києві був чинний голова Організації безпеки та співробітництва, міністр закордонних справ Північної Македонії. На порядку денному було питання про те, як зробити дієвою ОБСЄ.

Окрім того, скоро почне роботу форум у Давосі. Як зазначає президент, Україну також почують на цьому важливому майданчику.

Також наприкінці тижня має відбутися чергове засідання у форматі "Рамштайну". Київ очікує принципових рішень від коаліції наших партнерів.

Донецьке летовище буде українським

Наостанок Зеленський зазначив, що цього тижня, 20 січня, буде День вшанування захисників Донецького аеропорту. Він впевнений, що український прапор повернеться і в Донецький аеропорт, і в Донецьк, і в інші міста й села нашого Донбасу та інших тимчасово окупованих територій.