В понедельник, 16 января, глава государства рассказал, что Россия готовится перехватить инициативу в этой войне, однако ей вряд ли это удается сделать. В то же время, он отметил, что до сих пор в Днепре продолжается разбор завалов многоэтажки, которую атаковала вражеская армия.

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Зеленский о теракте

Зеленский поблагодарил всех, кто совершает эту спасательную операцию. В частности, каждому работнику ГСЧС и полиции, каждому врачу и каждому волонтеру. Известно, что на вечер 16 января удалось спасти из-под завалов 39 человек, среди них – шесть детей.

В общей сложности поступило 47 сообщений о тех, кто мог находиться в доме на время удара и чья судьба была неизвестна. Удалось выяснить информацию уже относительно 22 человек. Известно о 40 погибших, среди них – три ребенка. Мои соболезнования всем, чьих близких забрал этот удар,

– сказал глава государства.

В то же время он отметил, что СБУ уже начала установление информации о тех российских военных, кто подготовил и нанес этот удар. Украинский лидер констатировал, что никаких сомнений нет в том, что каждый, кто виноват в этом теракте, будет привлечен к ответственности.

Полная версия обращения Зеленского к украинцам: смотрите видео

Обратите внимание! Этот удар по Днепру, как и другие подобные обстрелы гражданских объектов, подпадает под юрисдикцию Международного уголовного суда. По словам Зеленского, Украина сделает все, чтобы российские террористы отбыли наказание.

Разговоры с партнерами и попытка России перехватить инициативу на фронте

Украинский лидер вспомнил, что говорил с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Он один из тех, кто помогает Украине больше всего, в частности, в вопросе о справедливости. Собственно, это был уже третий разговор Зеленского с Рютте за четыре недели.

Сегодня мы обсудили защиту от российских ракет и иранских дронов – делаем все, чтобы максимально усилить нашу ПВО. И очень важно, что этот наш разговор состоялся именно накануне визита Премьер-министра Нидерландов в Соединенные Штаты.

– сказал президент.

Теракт в Днепре свидетельствует о том, что Россия готовит новую попытку перехватить инициативу в войне. А изменение характера боевых действий на фронте требует новых решений в оборонном снабжении. В качестве примера страны, которая нам помогает и реагирует на вызовы, Зеленский привел Великобританию. Правительство Риши Сунака объявило о новом пакете оборонной помощи, в котором будут танки, бронетехника и артиллерия.

Заседание Ставки Верховного Главнокомандующего: что происходит в Соледаре

Президент заявил, что провел очередное заседание Ставки. Вопросы, которые были подняты во время него:

взаимодействие с партнерами;

противодействие ракетному террору;

возможные сценарии действий врага и наше реагирование на каждый из возможных сценариев.

Отдельно и подробно рассмотрели ситуацию в Донецком направлении. Соледар, Бахмут и другие города, против которых Россия сосредоточила свои последние наиболее подготовленные силы. Также была рассмотрена ситуация на южных направлениях фронта. Видим, что готовит Россия,

– акцентировал Зеленский.

В то же время, он констатировал, что ВСУ ежедневно и каждую ночь действуют, чтобы уменьшить потенциал врага, в частности, ликвидируя российские склады и штабы коммуникации.

Глава ОБСЕ в Киеве и форум в Давосе

16 января в Киеве был действующий глава Организации безопасности и сотрудничества, министр иностранных дел Северной Македонии. В повестке дня был вопрос о том, как сделать действенной ОБСЕ.

Кроме того, скоро начнет работу форум в Давосе. Как отмечает президент, Украину также услышат на этой важной площадке.

Также в конце недели должно состояться очередное заседание в формате "Рамштайна". Киев ожидает принципиальных решений коалиции наших партнеров.

Донецкий аэропорт будет украинским

В заключение Зеленский отметил, что на этой неделе, 20 января, будет День чествования защитников Донецкого аэропорта. Он уверен, что украинское знамя вернется и в Донецкий аэропорт, и в Донецк, и в другие города и села нашего Донбасса и других временно оккупированных территорий.