Схід України залишається тим регіоном, на якому ворог все ще намагається просуватись. Речник Східного угруповування військ Сергій Череватий розповів, що, окрім Соледара, важкою є ситуація на Авдіївському напрямку. Водночас з його слів в ефірі національного телемарафону зрозуміло, що загарбникам не вдається досягнути поставленої Кремлем мети та вони зазнають шалених втрат.

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Який статус у Соледара

Упродовж уже тривалого часу мережею поширюється інформація про те, що ворожі військові повністю контролюють Соледар на Бахмутському напрямку. Фактично Череватий спростував це своєю заявою.

Статус у міста не російський. Там наші підрозділи б'ються, заподіююють постійну шкоду ворогові. Окупанти постійно зазнають втрат,

– констатував речник.

Водночас він зауважив, що щодоби ЗСУ завдають ударів по росіянах за допомогою безпілотників та місто не здається ворогові. Власне, за словами Череватого, усі наші військові роблять усе, аби ворог платив неймовірну ціну за кожен метр, що він намагається захопити.

Зверніть увагу! В ефірі 24 Каналу Сергій Череватий розповідав, що східні регіони нашої держави залишаються головним напрямком удару агресора. Однак українські підрозділи продовжують тримати оборону в Соледарі та на його підступах.

Не варто вірити ІПСО росіян про "взяття Соледара"

Нещодавно британські розвідники констатували, що Україна зберегла позиції у Соледарі та навіть просувається до Кремінної. Звісно, що на цьому напрямку тривають запеклі бої, однак воїнам ЗСУ вдається відбивати атаки російських найманців з ПВК "Вагнера".

Власне, це заперечує заяви ворожої пропаганди, яка стверджує, що російські військові захопили цей населений пункт у Донецькій області.

Зауважимо, що такі вкиди є частиною інформаційно-психологічних операцій росіян та у жодному разі не можна на них піддаватись.

Найгірше у цій ситуації те, що інколи світові ЗМІ підхоплюють наративи кремлівської пропаганди та поширюють фейкову інформацію. Як-от було зі CNN, які написали, що місто контролює Росія.



Як не піддаватись ІПСО росіян / Картинка 24 Каналу