Соответствующее письмо опубликовала пресс-служба Пригожина. Текст распространили на двух языках: английском и русском. Об этом сообщает 24 Канал.
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Что написал Пригожин
Послание Пригожина достаточно лаконичны. Свое письмо он адресовал представителю Белого дома по национальной безопасности Джону Кирби.
"Уважаемый господин Кирби! У меня к вам есть вопрос: можете ли вы назвать, какое преступление совершила ППК "Вагнер", – говорится в письме главы вагнеровцев".
Письмо Пригожина в США / Скриншот
Русская версия / Скриншот
Журналисты CCN сообщили, что на следующей неделе Белый дом введет дополнительные санкции против преступной организации и сети ее поддержки по всему миру.
Кроме того, США обнародовали недавно рассекреченные фотографии российских вагонов, следовавших из России в Северную Корею и обратно. В США считают, что это была первая поставка ракет для вагнеровцев в Украину.
Войско Пригожина несет бешеные потери
- Подразделения ППК "Вагнер" привлечены к боевым действиям в Украине. Именно муртады Евгения Пригожина штурмуют Бахмут и Соледарь.
- Financial Times со ссылкой на оценки американских властей информирует, что во время боев на участке Соледар – Бахмут ПИК "Вагнера" потеряла 4 тысячи наемников погибшими и 10 тысяч ранеными.
- По подсчетам Вашингтона, в ППК "Вагнер" находятся 50 000 человек. Из них 40 000 – рекрутированы в российских тюрьмах заключены и только 10 000 – профессиональные военные.
- Эксперт по городскому бою с Университетом Уорика Энтони Кинг заявил, что Украина, скорее всего, сумеет удержать линию вокруг Бахмута минимальными силами и подготовиться к весеннему контрнаступлению.