Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували публікацію особистої пресслужби Пригожина. Зокрема, 21 січня пресслужба поширила лист родини загиблого вагнерівця, в якому йдеться, що "байдужі" місцеві чиновники не допомагали з похороном сина.

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В ISW проаналізували лист від пресслужби Пригожина

Російським чиновникам протиставляється Пригожин, який прислухається до звернень "простих людей". У листі очільник вагнерівців згадується як "єдина людина, якій не байдужа доля захисника Росії та його родини".

Пригожин також різко критикував чиновників Свердловської області, мабуть, виявляючи солідарність із "простою людиною".

На думку ISW, Пригожин помилково зображує себе та вагнерівців суб'єктами, які продовжуватимуть свої моральні вчинки, незважаючи на ймовірні судові переслідування.

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