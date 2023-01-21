Журналістка британського видання побувала у Краснодарському краї – осередку ПВК "Вагнера". Полігон бійців Пригожина розташований у селі Молькіно.

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Вагнерівці тисячами гинуть в Україні

На відео, яке оприлюднило видання, видно, що у Молькіно всі могили свіжі – тут поховані вбиті в Україні в'язні.

Неподалік кладовища є новозбудована каплиця, в якій зберігаються урни кремованих бійців. Територія, яку відвели на поховання, величезна, тому тут знайдеться місце ще для багатьох російських окупантів.

Кладовище в Молькіно / Фото Sky News

Ймовірніше за все, поховані вагнерівці у Молькіно, були завербованими в'язнями. Їх відправили в Україну виконувати роль гарматного м'яса і як наслідок – поховали в російській глушині далеко від дому.

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Видання стверджує, що начальника армії Валерія Герасимова залучили замість Сергія Суровікіна на посаді керівника операцій в Україні частково для того, щоб "тримати Пригожина в строю".

Адже відомо, що російське командування не в змозі контролювати дії вагнерівців в Україні. Ба більше, міноборони Росії та ПВК "Вагнера" конкурують між собою за прихильність Путіна.

Пригожин домагається легалізації своєї злочинної організації та відкрито говорить про тисячі своїх загиблих вояк. Проте така кількість втрат не на жарт лякає теперішніх російських в'язнів. Відтак, процес вербування чоловіків в російських тюрмах припиняється.

Свіжі могили вагнерівців / Фото Sky News

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Для прикладу журналісти видання розповідають про Пола Вілана, громадянина США, якого ув'язнили у 2018 році за звинуваченням у шпигунстві. Американець розповідає, що останнім часом вербувальникам ПВК "Вагнера" не щастить, коли вони навідуються до його колонії.

Всі в'язні мають чітке уявлення про те, що відбувається з вагнерівцями, які їдуть воювати проти Кремля в Україні,

– сказав Вілан.

Останнього разу вербувальникам вдалося зареєструвати лише вісім людей, порівняно зі 115 у попередньому випадку.

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Загалом від початку повномасштабної війни російська армія втратила 120 160 своїх солдатів. Лише за добу українські воїни ліквідували 860 російських загарбників.

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