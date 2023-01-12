Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Він переконаний, що ця заміна не спрацює у військовому плані для російської армії.
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Світан назвав заміну Сєргєя Суровікіна на Валєрія Герасимова "мишачою вознею на паркеті".
За словами військового, оскільки ці генерали перебувають не в полі, така заміна має більше політичний характер. До того ж вона несе інформаційний меседж для деяких осіб, які надто багато говорять в російській політиці.
Для ЗСУ це можливості
Таке переформатування генералів для української армії відкриває певне вікно можливостей, підкреслив полковник.
Воно зараз призведе до певної дезорганізації в управлінні військами, тому в нас в найближчий місяць нині є можливості для виконання певних дій,
– додав Світан.
Україна може скористатися змінами в управлінні Росії. Військовий експерт переконаний, що російська армія вигоди від цього не отримає, а українська може.
Світан про зміни у військовому керівництві Росії: дивитися відео
Заміна Суровікіна на Герасимова: останнє
- У жовтні 2022 року керувати війною прийшов так званий "сирійський м'ясник" Сєргєй Суровікін. За час його очільництва російська армія відзначилась тим, що здала Херсон, а російські ракети почали бити по нашій енергетичній системі.
- 11 січня 2023 року на місце Суровікіна призначили Валєрія Герасимова.
- Як розповів радник голови Офісу Президент Михайло Подоляк, Валєрій Герасимов – невипадковий персонаж. Саме він є ідейником гібридної війни у Донецькій та Луганській областях.
- Британська розвідка вважає, що призначення Валєрія Герасимова командувачем окупаційних військ може означати зміну підходу диктатора Путіна до ведення війни.