Об этом 24 Канала рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Он уверен, что эта замена не сработает в военном плане для российской армии.
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Свитан назвал замену Сергея Суровикина на Валерия Герасимова "мышиной возней на паркете".
По словам военного, поскольку эти генералы находятся не в поле, такая замена носит больше политический характер. К тому же она несет информационный месседж для некоторых лиц, слишком много говорящих в российской политике.
Для ВСУ это возможности
Такое переформатирование генералов для украинской армии открывает окно возможностей, подчеркнул полковник.
Оно сейчас приведет к определенной дезорганизации в управлении войсками, поэтому у нас в ближайший месяц сейчас есть возможности для выполнения определенных действий.
– добавил Свитан.
Украина может воспользоваться изменениями в управлении России. Военный эксперт уверен, что российская армия выгоды от этого не получит, а украинская может.
Рассвет об изменениях в военном руководстве России: смотреть видео
Замена Суровикина на Герасимова: последнее
- В октябре 2022 года управлять войной пришел так называемый "сирийский мясник" Сергей Суровикин. За время его руководства российская армия отметилась тем, что сдала Херсон, а российские ракеты стали бить по нашей энергетической системе.
- 11 января 2023 на место Суровикина назначили Валерия Герасимова.
- Как рассказал советник главы Офиса Президент Михаил Подоляк, Валерий Герасимов – неслучайный персонаж. Именно он является идейником гибридной войны в Донецкой и Луганской областях.
- Британская разведка считает, что назначение Валерия Герасимова командующим оккупационными войсками может означать изменение подхода диктатора Путина к ведению войны.