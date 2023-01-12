Об этом 24 Канала рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Он уверен, что эта замена не сработает в военном плане для российской армии.

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Свитан назвал замену Сергея Суровикина на Валерия Герасимова "мышиной возней на паркете".

По словам военного, поскольку эти генералы находятся не в поле, такая замена носит больше политический характер. К тому же она несет информационный месседж для некоторых лиц, слишком много говорящих в российской политике.

Для ВСУ это возможности

Такое переформатирование генералов для украинской армии открывает окно возможностей, подчеркнул полковник.

Оно сейчас приведет к определенной дезорганизации в управлении войсками, поэтому у нас в ближайший месяц сейчас есть возможности для выполнения определенных действий.

– добавил Свитан.

Украина может воспользоваться изменениями в управлении России. Военный эксперт уверен, что российская армия выгоды от этого не получит, а украинская может.

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