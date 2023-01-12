Варто зауважити, що ця ротація відбулась 11 січня. Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов на брифінгу 12 січня пояснив, про що саме свідчить остання ротація у ворогів, інформує 24 Канал.

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Про які проблеми свідчить ротація в Росії

Олексій Громов зауважив, що Генеральний штаб ЗСУ відстежує, що періодично в керівництві збройних сил країни-окупанта відбуваються кадрові зміни.

Останні кадрові зміни свідчать про те, що існує необхідність в їх лавах щодо поєднання управління і системи керівництва військами. Не все у них виходить так, як вони бажають,

– заявив бригадний генерал.

Він пояснив, що якби в росіян все було все гаразд, то кадрові зміни з такою частотою не проходили б.

Іноземні ЗМІ, аналізуючи ротацію, назвали Герасимова некомпетентним, який показав лояльність. Також зміни на генерала Герасимова деякі російські військові блогери зустріли глузуванням та порівняли цю перестановку з "грою в музичні крісла серед неефективної військової гвардії Москви".

Останні кадрові зміни росіян