Варто зауважити, що ця ротація відбулась 11 січня. Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов на брифінгу 12 січня пояснив, про що саме свідчить остання ротація у ворогів, інформує 24 Канал.
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Про які проблеми свідчить ротація в Росії
Олексій Громов зауважив, що Генеральний штаб ЗСУ відстежує, що періодично в керівництві збройних сил країни-окупанта відбуваються кадрові зміни.
Останні кадрові зміни свідчать про те, що існує необхідність в їх лавах щодо поєднання управління і системи керівництва військами. Не все у них виходить так, як вони бажають,
– заявив бригадний генерал.
Він пояснив, що якби в росіян все було все гаразд, то кадрові зміни з такою частотою не проходили б.
Іноземні ЗМІ, аналізуючи ротацію, назвали Герасимова некомпетентним, який показав лояльність. Також зміни на генерала Герасимова деякі російські військові блогери зустріли глузуванням та порівняли цю перестановку з "грою в музичні крісла серед неефективної військової гвардії Москви".
Останні кадрові зміни росіян
- Путін періодично вдається до заміни керівників різних напрямків та безпосередньо командувача вторгненням в Україну.
- Так, буквально у жовтні 2022 року керувати нападом на Україну прийшов так званий "сирійський м'ясник" Сєргєй Суровікін. За час його керування російська армія відзначилась тим, що здала Херсон, а російські ракети почали бити по нашій енергетичній системі.
- Вже 11 січня 2023 року на його місце призначили Валєрія Герасимова, якого постійно критикують вагнерівці. Натомість Суровікін стане заступником Герасимова. Ймовірно, бійці ПВК "Вагнер", які з-під Бахмута називали Герасимова "пі**ром" і "чортом йоб**им" не дуже задоволені, як і їхній власник Пригожин.
- Військовий експерт та головний редактор Defence Express Олег Катков заявив, що такі ротації – це результат непорозумінь між керівництвом країни. За його словами, там тривають підкилимні ігри між Суровікіним, Кадировим, Пригожиним, Герасімова та Шойгу.