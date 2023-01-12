Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, головний редактор Defence Express Олег Катков. За його словами, до жовтня, до моменту призначення Сєргєя Суровікіна головнокомандувачем СВО, у росіян взагалі не було кінцевого відповідального за війну.
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Наслідки для Росії
Олег Катков підкреслив, що у Росії наразі точиться боротьба "веж Кремля".
Там насправді ідуть підкилимні ігри, що Суровікін ніби-то з Кадировим, Пригожиним. Або там Герасімов, Шойгу проти них,
– зауважив він.
За його словами, непорозуміння між російським керівництвом стають все більш видимими. Зокрема, часто їх підхоплюють і медійники. Наприклад, тема критики новопризначеного командувача сухопутних військ Алєксандра Лапіна власником ПВК "Вагнера" Євгенієм Пригожиними та главою Чечні Рамзаном Кадировим просочилася до ЗМІ. І це з урахуванням тотальної цензури Росії.
"До речі, під критику підлягав і Герасимов. Це прояви боротьби і все", – додав Катков.
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Наслідки для України
Військовий експерт розповів, що такі мужособиці все ж залишаються внутрішніми кремлівськими розбірками. Це може вигідно використовувати в своїх цілях українська сторона.
Чим більше їх буде, на мій погляд, тим краще для України,
– підкреслив він.
На йому думку, такі кар’єрні драбини всередині ворога – це завжди краще, ніж чітка структура керівництва і наявність єдиного командування.
Що відомо про Суровікіна
- Заступниками Герасимова призначено генерала Суровікіна, головкома Сухопутних військ генерала Олега Салюкова і заступника начальника Генштабу генерал-полковника Олексія Кіма.
- Зазначимо, що Суровікіна призначили командувачем російськими військами в Україні на початку жовтня.
- На цій посаді Суровікін найбільше "прославився" тим, що ухвалив "непросте рішення" і здав українським військам Херсон. Також з його приходом Росія почала завдавати масовані ракетні удари по енергетичній інфраструктурі України.
- Раніше він брав участь у збройному конфлікті в Таджикистані, Другій чеченській війні та військовій операції в Сирії.
- Цікаво, що у професійність Герасимова не дуже вже і вірять у Росії. Зокрема, терорист Ігор Гіркін відкрито називав командувача "пакетними" силами бездарним та недалеким.