Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, главный редактор Defence Express Олег Катков. По его словам, до октября, до момента назначения Сергея Суровикина главнокомандующим СВО, у россиян вообще не было конечного ответственного за войну.

Интересно Путин скрыто снизил Суровикина в пользу Герасимова: о чем это может свидетельствовать – анализ ISW

Последствия для России

Олег Катков подчеркнул, что в России сейчас идет борьба "башен Кремля".

Там на самом деле идут подковерные игры, что Суровикин вроде бы с Кадыровым, Пригожиным. Или там Герасимов, Шойгу против них,

– заметил он.

По его словам, недоразумения между российским руководством становятся все более видимыми. В частности, часто их подхватывают и медийщики. Например, тема критики новоназначенного командующего сухопутными войсками Александра Лапина владельцем ППК "Вагнера" Евгением Пригожиными и главой Чечни Рамзаном Кадыровым просочилась в СМИ. И это на основе тотальной цензуры России.

"Кстати, под критику подлежал и Герасимов. Это проявления борьбы и все", – добавил Катков.

Олег Катков рассказал причину понижения должности Сергея Суровикина: смотрите видео

Последствия для Украины

Военный эксперт рассказал, что такие мужицы все же остаются внутренними кремлевскими разборками. Это может выгодно использовать в своих целях украинская сторона.

Чем больше их будет, на мой взгляд, тем лучше для Украины,

– подчеркнул он.

По его мнению, такая карьерная лестница внутри врага – это всегда лучше, чем четкая структура руководства и наличие единого командования.

Что известно о Суровикине