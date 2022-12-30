После назначение Суровикина руководителем так называемой "спецоперации" по оккупации Украины, в российском управлении войсками было достаточно много изменений. Об этом рассказал начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов.

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Какие изменения внес Суровикин

По его словам, Суровикину удалось упорядочить управление войсками, ведь он отошел от практики разрыва целых воинских частей на менее мелкие подразделения и группировки их между собой. Также он в подчиненных ему силах расставил своих людей, чем вызвал определенное недовольство со стороны начальника генштаба ВС России Герасимова и министра обороны России Шойгу.

И в-третьих, он очень плотно сошелся с господином Пригожиным, управляющим вагнеровцами, и предоставил вагнеровцам тяжелое оружие, бронетехнику и даже боевые самолеты,

– рассказал Кирилл Буданов.

Помогло ли это русской армии

По словам Буданова, хотя все эти изменения помогли россиянам частично стабилизировать ситуацию, об успехах в их наступлении речь даже не идет. Сегодня есть участки, где оккупанты пытаются проводить контратаки, однако в целом они сидят в обороне.

Так, если весной и летом захватчики пытались продвигаться вперед, "то теперь единственное место, где они вообще пытаются продвинуться, это регион города Бахмут. Больше нигде".

Также, несмотря на изменения, внесенные Суровикиным, подходы деятельности русской армии совершенно не изменились.

Они как воевали, пытались воевать, массами просто толкая людей на смерть, так эта практика у них продолжается в дальнейшем. Даст ли это какие-нибудь выдающиеся результаты? Единодушно не даст. Это уже не 30-е или 40-е годы. Так уже больше никто в мире не воюет,

– подчеркнул Кирилл Буданов.