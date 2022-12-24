Глава Главного управления разведки Минобороны в интервью пояснил, что здесь больше идет речь не о стратегическом значении Бахмута для вражеской армии, а об идеологическом. Идеологическом для "повара Путина".

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Почему "вагнеровцы" уцепились за Бахмут

Кирилл Буданов объяснил, что Евгений Пригожин пытается конкурировать с российскими генералами. Несмотря на то, что на Бахмутском направлении ПИК "Вагнера" координируются с регулярной армией врага, основную силу составляют именно они.

Основное соперничество в России сейчас проходит между Пригожиным и главой минобороны Шойгу. В сентябре к конкуренции добавился Сергей Суровикин, назначенный командующим российской армией. В этом противостоянии Суровикин принял сторону Пригожина, поэтому они образовали некий альянс. Именно благодаря этому "вагнеровцы" получили тяжелое вооружение.

Руководитель ГУР подчеркнул, что цель захвата Бахмута для Пригожина и "вагнеровцев" – идеологическая и медийная.

Здесь только идеологический и медийный вопрос. Это причина, по которой подразделения Вагнера так фанатично пытаются захватить этот город. Им нужно показать, что они сила, и они могут сделать то, что не смогла российская армия. Мы это отчетливо видим и понимаем,

– заявил Буданов.

Глава ГУР отметил, что Бахмут не является стратегически важным населенным пунктом для россиян, однако его захват позволил бы врагу улучшить свои позиции и наступать на другие города Донбасса.

Ситуация в Бахмуте

С мая вражеские войска пытаются захватить город Бахмут в Донецкой области, особенно ситуация обострилась осенью этого года. Враг терпит колоссальные потери, но не оставляет попыток захватить город. Оккупанты используют здесь традиционную для вражеской армии тактику "выжженной земли" – огнем артиллерии и другого оружия, россияне равняют Бахмут с землей.

Несмотря на тяжелые бои и постоянные обстрелы, украинские воины героически держат оборону Бахмута и не допускают дальнейших продвижений врага. Однако, к сожалению, это сопротивление – жизнь и здоровье наших воинов. Не забывайте об этом и поддерживайте украинскую армию.