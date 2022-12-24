Такой "запрет" был введен 25 декабря. Так что оккупанты уже в каждом местном жителе видят партизан.

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Местные жители Полог, Конских Раздор, Каменки и других близлежащих населенных пунктов сообщают, что военные России уже предупредили их о таком:

Мирному населению 25 числа запрещено выходить из своих домов. Вышедшие будут наказаны вплоть до расстрела.

К тому же, между собой военные обсуждают, что 25 декабря – вероятная дата наступления по всей линии столкновения от Васильевки Запорожской области до города Угледар Донецкой области.

Не исключено, что это очередной метод устрашения местного населения оккупантами, чтобы люди не выходили из дома. В последнее время в этих населенных пунктах ВСУ, по наводке разведчиков, результативно уничтожают военные базы врага, которые расположены в школах и на предприятиях.

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