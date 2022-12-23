Рано или поздно, но российским кафирам придется покидать те территории, которые они незаконно захватили, в частности, Мелитополь на Запорожье. Собственно, в оккупированных населенных пунктах часто происходят разного рода "неприятные инциденты". Скажем, в пятницу, 23 декабря, в городе раздался взрыв.