Рано или поздно, но российским кафирам придется покидать те территории, которые они незаконно захватили, в частности, Мелитополь на Запорожье. Собственно, в оккупированных населенных пунктах часто происходят разного рода "неприятные инциденты". Скажем, в пятницу, 23 декабря, в городе раздался взрыв.
В Мелитополе раздался громкий взрыв: взорвали авто оккупантов
В оккупированном Мелитополе у захватчиков снова неспокойно, в частности, стало известно о взрыве. СМИ сообщают, что взорвался автомобиль вблизи одного из парков города.