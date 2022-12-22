Определенные действия оккупантов на территории Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют о том, что они вероятно собираются уходить оттуда в сторону Крыма. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.
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Пойдут в Крым
По его словам, россияне не смогут удерживать территорию по всей линии фронта, начиная с Кинбурнской косы на Западе и до Сватового – на Востоке, а это около 1000 километров и на глубину примерно 100 километров.
Эта линия фронта прижата к Азовскому и Черному морям, а также прижимается рекой Днепр и нашим фронтом от Запорожья до Донецка,
– подчеркнул эксперт.
Он считает, что любое рассекающее движение украинской армии к Азовскому морю превращает группировку врага в оперативный котел. И ему придется из этого котла потом выбираться.
"Поэтому они уже сейчас планируют определенные действия, по тому самому сценарию, по которому они отходили из Херсона. Направление движения и так называемые отсечные оборонительные сооружения оккупантов свидетельствуют о том, что они планируют уйти из Херсонской и Запорожской области в основном в Крым и там запечататься ", – подчеркнул Рассвет.
Россияне роют отступные оборонительные сооружения
Он пояснил, что эти отсечные оборонительные сооружения находятся в районе Армянска, Перекопа, Чонгара и Арабатской Стрелки, которые несколько дней назад проверял на "голубом вертолете" министр обороны России Шойгу.
Входы в Крым будут готовить в реальном режиме обороны. А по всей территории Херсонской и Запорожских областей россияне роют так называемые отступные оборонительные сооружения для арьергардных отрядов тех подразделений, которые будут прикрывать отход.
– заметил полковник ВСУ.
По его словам, такие действия проводятся до Бердянска, и это свидетельствует о том, что они готовятся отходить из Херсонской и Запорожской областей.
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Украине выгодно взять Мелитополь
Военный эксперт отметил, что география фронта и места проведения вероятных боевых действий не дают врагу возможности удерживать Мелитополь.
А именно Украине его выгодно взять, ведь через него кратчайший путь к Азовскому побережью. ВСУ тогда выполнит задачу рассечения по кратчайшему пути российского сухопутного коридора,
– подчеркнул он.
По его мнению, оккупантам очень неудобно удерживать Мелитополь в режиме обороны – он находится не в центре боевых действий, и если будут проводиться отсечные оперативно-тактические мероприятия, город окажется в жестком котле.
"Мелитополь находится не на побережье Азовского моря и к нему невозможно подойти морскими судами, чтобы выполнить мероприятия по эвакуациям гарнизона", – считает роман Свитан.
Он подчеркнул, что Мелитополь с точки зрения Украины важен как направление, а для России с точки зрения обороны он опасен, его сложно оборонять.
Ситуация вокруг Мелитополя: важно
- В оккупированном Мелитополе стало значительно больше захватчиков. Несколько недель назад в город приезжал новый "смотрящий" от кадыровцев – племянник Кадырова. После его приезда, за эти две недели, приехало огромное количество кадыровцев. Они агрессивно ведут себя на дорогах Мелитополя, в гражданских местах.
- На оккупированных территориях россияне пытаются строить оборонительные сооружения, чтобы укрепить позиции. В частности, в Мелитополе в Запорожской области местные прямо-таки на улицах заметили российские "зубы дракона". Российские военные предчувствуют, что вскоре им придет конец, однако изо всех сил пытаются укрепить оборонительные позиции.
- Недавно российские оккупанты потеряли в Мелитополе радиолокационную станцию, блокпост в Новобогдановке и ресторан, где отдыхали осетины. Россияне избрали для себя Мелитополь в качестве логистического и административного центра. В городе враг усиливает террор гражданского населения.