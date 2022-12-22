Определенные действия оккупантов на территории Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют о том, что они вероятно собираются уходить оттуда в сторону Крыма. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Пойдут в Крым

По его словам, россияне не смогут удерживать территорию по всей линии фронта, начиная с Кинбурнской косы на Западе и до Сватового – на Востоке, а это около 1000 километров и на глубину примерно 100 километров.

Эта линия фронта прижата к Азовскому и Черному морям, а также прижимается рекой Днепр и нашим фронтом от Запорожья до Донецка,

– подчеркнул эксперт.

Он считает, что любое рассекающее движение украинской армии к Азовскому морю превращает группировку врага в оперативный котел. И ему придется из этого котла потом выбираться.

"Поэтому они уже сейчас планируют определенные действия, по тому самому сценарию, по которому они отходили из Херсона. Направление движения и так называемые отсечные оборонительные сооружения оккупантов свидетельствуют о том, что они планируют уйти из Херсонской и Запорожской области в основном в Крым и там запечататься ", – подчеркнул Рассвет.

Россияне роют отступные оборонительные сооружения

Он пояснил, что эти отсечные оборонительные сооружения находятся в районе Армянска, Перекопа, Чонгара и Арабатской Стрелки, которые несколько дней назад проверял на "голубом вертолете" министр обороны России Шойгу.

Входы в Крым будут готовить в реальном режиме обороны. А по всей территории Херсонской и Запорожских областей россияне роют так называемые отступные оборонительные сооружения для арьергардных отрядов тех подразделений, которые будут прикрывать отход.

– заметил полковник ВСУ.

По его словам, такие действия проводятся до Бердянска, и это свидетельствует о том, что они готовятся отходить из Херсонской и Запорожской областей.

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Украине выгодно взять Мелитополь

Военный эксперт отметил, что география фронта и места проведения вероятных боевых действий не дают врагу возможности удерживать Мелитополь.

А именно Украине его выгодно взять, ведь через него кратчайший путь к Азовскому побережью. ВСУ тогда выполнит задачу рассечения по кратчайшему пути российского сухопутного коридора,

– подчеркнул он.

По его мнению, оккупантам очень неудобно удерживать Мелитополь в режиме обороны – он находится не в центре боевых действий, и если будут проводиться отсечные оперативно-тактические мероприятия, город окажется в жестком котле.

"Мелитополь находится не на побережье Азовского моря и к нему невозможно подойти морскими судами, чтобы выполнить мероприятия по эвакуациям гарнизона", – считает роман Свитан.

Он подчеркнул, что Мелитополь с точки зрения Украины важен как направление, а для России с точки зрения обороны он опасен, его сложно оборонять.

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