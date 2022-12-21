Городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона рассказал о ситуации в городе. Об этом пишет 24 канал.

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Племянник Кадырова – новый "смотрящий" Мелитополя

По его словам, в городе наблюдается движение оккупантов. Несколько недель назад в Мелитополь приезжал новый "смотрящий" от кадыровцев – племянник Кадырова.

После его приезда, за эти две недели, приехало огромное количество кадыровцев в наш город

Они агрессивно ведут себя по дорогам Мелитополя, в гражданских городах. По его информации, именно кадыровцы заняли все блок-посты от Мелитополя до Васильевки.

Ссылаясь на показания местных, Федоров рассказал, что у кадыровцев добавилась еще одна функция – они следят за мобиками.

Россияне начинают медленно двигаться из Мелитополя