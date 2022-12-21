Міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону розповів про ситуацію в місті. Про це пише 24 канал.

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Племінник Кадирова – новий "смотрящий" Мелітополя

За його словами, у місті спостерігається рух окупантів. Декілька тижнів тому в Мелітополь приїздив новий "смотрящий" від кадирівців – племінник Кадирова.

Після його приїзду, за ці два тижні, приїхала величезна кількість кадирівців до нашого міста

Вони агресивно поводять себе на дорогах Мелітополя, в цивільних містах. За його інформацією, саме кадирівці наразі зайняли всі блок-пости від Мелітополя до Василівки.

Посилаючись на свідчення місцевих, Федоров розповів, що у кадирівців додалася ще одна функція – вони слідкують за мобіками.

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