Міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону розповів про ситуацію в місті. Про це пише 24 канал.
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Племінник Кадирова – новий "смотрящий" Мелітополя
За його словами, у місті спостерігається рух окупантів. Декілька тижнів тому в Мелітополь приїздив новий "смотрящий" від кадирівців – племінник Кадирова.
Після його приїзду, за ці два тижні, приїхала величезна кількість кадирівців до нашого міста
Вони агресивно поводять себе на дорогах Мелітополя, в цивільних містах. За його інформацією, саме кадирівці наразі зайняли всі блок-пости від Мелітополя до Василівки.
Посилаючись на свідчення місцевих, Федоров розповів, що у кадирівців додалася ще одна функція – вони слідкують за мобіками.
Росіяни починають повільно рухатись з Мелітополя
- У мережі шириться інформація, що нібито росіяни починають повільно рухатись з тимчасово окупованого Мелітополя.
- Мер Мелітополя сказав, що наразі не може підтвердити інформацію про відведення Росією сил з міста. Він зазначив, що росіяни роблять релокацію своїх військ, їх перекидання. Переїжджають з узбережжя Лиману до узбережжя Азовського моря.
- Іван Федоров пояснив, що росіяни діють навпаки – вони протягом 16 – 18 грудня збільшили свою кількість в тимчасово окупованому Мелітополі. Зокрема, шляхом перекидання:
- кадирівців;
- "мобіків".
- Федоров розповів, що у 95% місцеві мешканці не мають можливості виїхати з Мелітополя. Лише через Крим, та минулого тижня і на російських кордонах з Грузією та ЄС почали повертати наших мешканців. Ба більше, за даними окупантів, до 15 січня 2023 року заблокованою залишається Василівка.