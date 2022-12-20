Об этом в эфире телемарафона рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров, передает 24 канал.

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В этом контексте Федоров упомянул о Евгении Балицком, который лишь 10 декабря отмечал свой день рождения. Тогда ВСУ подарили ему ракету, которая попала прямо в гостинично-ресторанный комплекс, где базировались россияне.

После этого дня рождения гауляйтер на территории Мелитополя не появлялся. Что-то с ним, наверное, случилось. Или исчез, или, может, переосмысливает свое поведение,

– отметил Федоров.

В то же время он констатировал, что в Мелитополе не появляются и ниже звена гауляйтеры. Мэр оккупированного города напомнил, что в Мелитополе каждый год 19 декабря торжественно открывают елку. В этом году этого не произошло, гауляйтеры не приехали.

В сети пишут об отводе российских войск из Мелитополя

В сети распространяется информация, что якобы россияне начинают медленно двигаться из временно оккупированного Мелитополя. Мэр рассказал, что пока не может подтвердить информацию об отводе Россией сил из города.

Он добавил, что ВСУ следят за релокацией и опрокидыванием войск кафиров. Однако должностное лицо заверило, что россияне точно полностью не выезжают из временно оккупированной Запорожской области или еще откуда-то.

Добавим, что в Мелитополе 10 декабря хлопок прогремел в самом центре города. Там раздалось ориентировочно 10 взрывов. Известно, что в этот день враги отмечали день рождения гауляйтера Евгения Балицкого. Сколько кафиров уничтожил "праздничный салют" ВСУ – неизвестно, однако огонь вспыхнул именно в помещении, где они базировались.