Об этом 24 каналу рассказал военный обозреватель портала Defence Express Иван Киричевский. По его словам, контрнаступление на Мелитополь зимой будет осуществить гораздо легче, если ВСУ удастся разобраться с горячими точками на Донбассе.

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Скажем так, если зимой выйдет остановить россиян под Бахмутом и окончательно выбить их из Сватового и Кременной… Грубо говоря, окончательно выбить инициативу. Тогда сухопутное наступление на Мелитополь будет реальным еще зимой,

– отметил Киричевский.

Подготовка к контрнаступлению на Мелитополь уже проходит

Как отметил Киричевский, ВСУ уже планомерно и методично работают над тем, чтобы организовать контрнаступление на Мелитополь. Все подрывы мостов, прилеты и хлопки на Запорожском направлении происходят не просто так.

Не стоит забывать, что для контрнаступления было бы желательно освободить войска из определенных других направлений. А один из лучших вариантов в этом случае – нанести оккупантам поражение на нынешних горячих точках на Востоке.

Возможно ли контрнаступление ВСУ на Мелитополь еще зимой – мнение Киричевского: смотрите видео

Главное – нужно высвободить откуда-то войска. Как это сделать? Нанести россиянам сначала поражение на горячих точках на Востоке. А потом уже переходить к подготовке, возможно, величайшего поражения россиян в этой войне,

– считает Киричевский.

Освобождение Мелитополя позволит существенно обрезать логистику оккупантов в Запорожье, Херсоне и Крыму. В таком случае освобождение полуострова может произойти даже быстрее, чем деоккупация Донецкой и Луганской областей.

Контрнаступление ВСУ на Мелитополь: коротко