Про це 24 каналу розповів військовий оглядач порталу Defence Express Іван Киричевський. За його словами, контрнаступ на Мелітополь взимку буде здійснити значно легше, якщо ЗСУ вдасться розібратися з гарячими точками на Донбасі.

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Скажімо так, якщо вийде взимку зупинити росіян під Бахмутом та остаточно вибити їх із Сватового та Кремінної… Грубо кажучи, остаточно вибити ініціативу. Тоді сухопутний наступ на Мелітополь буде реальним ще взимку,

– зазначив Киричевський.

Підготовка до контрнаступу на Мелітополь вже відбувається

Як наголосив Киричевський, ЗСУ вже планомірно та методично працюють над тим, щоб організувати контрнаступ на Мелітополь. Усі підриви мостів, прильоти та "бавовни" на Запорізькому напрямку відбуваються не просто так.

Не варто забувати, що для контрнаступу було б бажано вивільнити війська з певних інших напрямків. А один з найкращих варіантів у цьому випадку – завдати окупантам поразки на теперішніх гарячих точках на Сході.

Чи можливий контрнаступ ЗСУ на Мелітополь ще взимку – думка Киричевського: дивіться відео

Головне – потрібно вивільнити звідкись війська. А як це зробити? Завдати росіянам спочатку поразку на гарячих точках на Сході. А потім вже переходити до підготовки, можливо, найбільшої поразки росіян у цій війні,

– вважає Киричевський.

Звільнення Мелітополя дозволить суттєво обрізати логістику окупантів на Запоріжжі, Херсонщині та в Криму. У такому випадку звільнення півострова може статися навіть швидше, ніж деокупація Донецької та Луганської областей.

Контрнаступ ЗСУ на Мелітополь: коротко