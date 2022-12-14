Про це для 24 каналу розповів міський голова тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров. Він зазначив, що вдалося ліквідувати командування осетинів.

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"Тоді вже було зрозуміло, що там керівництво, бо понад 10 карет швидкої одразу поїхали до Криму. А туди вони не возять будь-кого. То ж там і знищили керівництво 58 осетинської армії", – зазначив Федоров.

Викрадають людей

Як розповів мер, росіяни обрали для себе Мелітополь як логістичний і адміністративний центр, але це буде й могилою для керівного складу. Проте ворог посилює терор цивільного населення.

Почали викрадати ще більше людей, брати в полон, проводити фільтрацію в селах та самому місті. Лише за останні дні десятки людей потрапили до полону. Росіяни не можуть зрозуміти на десятий місяць тимчасової окупації, чому їх не приймають мелітопольці, – повідомив Федоров.

Втратили міст

У Мелітополі 12 грудня підірвали міст, який з'єднував місто з селом Костянтинівка. Федоров розповів, що коли Кримський міст став менш проїзним, то основну логістику вантажів перекинули саме на Мелітополь. Як зазначив мер, це саме той сухопутний коридор, про який постійно говорить ворожа пропаганда.

"Якщо їхати з Бердянська, Маріуполя та Росії на Крим, то є щонайменше 5 найкоротших шляхів. Один з них зруйнували. Цей міст за 200 метрів від блокпоста осетинів. Інтенсивність бойових дій на Мелітопольщині посилюється. Йде підготовка до повного знищення росіян на нашій території", – сказав Федоров.

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Чому ворог влаштовує перестрілки

Мер повідомив, що росіяни мали перестрілки між собою у Мелітопольському районі. За словами Федорова, це трапилося в обід 13 грудня в центрі міста. Окупанти застрелили когось зі своїх.

"Про подібні перестрілки ми повідомляємо вже кілька місяців. Прецедент вчорашньої перестрілки в тому, що вона була вдень. Також зник один з патрулів мобілізованих, а до цього ми говорили про дезертирів у російських військах, які масово тікають чи здаються в полон. Це і є основна причина перестрілок", – пояснив мер.

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