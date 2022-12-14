За добу кількість загарбників скоротилася ще на 740 осіб. Це мінімальні підтверджені дані, оскільки важко вести точні підрахунки під час запеклих боїв.
Важливо На Луганщині ЗСУ за добу знищили 6 ворожих "Градів": яка ситуація на Донбасі
Втрати російської армії у техніці
- танків – 2 970,
- бойових броньованих машин – 5 937,
- артилерійських систем – 1 931,
- РСЗВ – 404,
- засобів ППО – 211,
- літаків – 281,
- гелікоптерів – 264,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 617,
- крилатих ракет – 592,
- кораблів/катерів – 16,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 562,
- спеціальної техніки – 171.
Втрати окупантів за добу
За минулу добу ЗСУ перетворили на брухт щонайменше 4 російських танки, 7 бойових броньованих машин, 13 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та 1 одиницю спеціальної техніки.
ЗСУ вдарили по пунктах управління росіян та знищили ворожий склад
- Генштаб ЗСУ повідомляв, що у ніч з 12 на 13 грудня у районі населеного пункту Новоайдар Луганської області ЗСУ знищили понад 15 військовослужбовців збройних сил Росії;
- Крім цього, наші воїни вгатили по складу боєприпасів ворога у Запорізькій області, внаслідок чого понад 100 окупантів зазнали поранень.
- Також відомо, що наші підрозділи ракетних військ і артилерії вдарили по 2 пунктах управління та 4 районах зосередження особового складу росіян.