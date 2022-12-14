За добу кількість загарбників скоротилася ще на 740 осіб. Це мінімальні підтверджені дані, оскільки важко вести точні підрахунки під час запеклих боїв.

Важливо На Луганщині ЗСУ за добу знищили 6 ворожих "Градів": яка ситуація на Донбасі

Втрати російської армії у техніці

  • танків – 2 970,
  • бойових броньованих машин – 5 937,
  • артилерійських систем – 1 931,
  • РСЗВ – 404,
  • засобів ППО – 211,
  • літаків – 281,
  • гелікоптерів – 264,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 617,
  • крилатих ракет – 592,
  • кораблів/катерів – 16,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 562,
  • спеціальної техніки – 171.

Втрати окупантів за добу

За минулу добу ЗСУ перетворили на брухт щонайменше 4 російських танки, 7 бойових броньованих машин, 13 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та 1 одиницю спеціальної техніки.

ЗСУ вдарили по пунктах управління росіян та знищили ворожий склад

  • Генштаб ЗСУ повідомляв, що у ніч з 12 на 13 грудня у районі населеного пункту Новоайдар Луганської області ЗСУ знищили понад 15 військовослужбовців збройних сил Росії;
  • Крім цього, наші воїни вгатили по складу боєприпасів ворога у Запорізькій області, внаслідок чого понад 100 окупантів зазнали поранень.
  • Також відомо, що наші підрозділи ракетних військ і артилерії вдарили по 2 пунктах управління та 4 районах зосередження особового складу росіян.