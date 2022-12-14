За добу кількість загарбників скоротилася ще на 740 осіб. Це мінімальні підтверджені дані, оскільки важко вести точні підрахунки під час запеклих боїв.

Важливо На Луганщині ЗСУ за добу знищили 6 ворожих "Градів": яка ситуація на Донбасі

Втрати російської армії у техніці

танків – 2 970,

бойових броньованих машин – 5 937,

артилерійських систем – 1 931,

РСЗВ – 404,

засобів ППО – 211,

літаків – 281,

гелікоптерів – 264,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 617,

крилатих ракет – 592,

кораблів/катерів – 16,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 562,

спеціальної техніки – 171.

Втрати окупантів за добу

За минулу добу ЗСУ перетворили на брухт щонайменше 4 російських танки, 7 бойових броньованих машин, 13 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та 1 одиницю спеціальної техніки.

ЗСУ вдарили по пунктах управління росіян та знищили ворожий склад