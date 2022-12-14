Про актуальну ситуацію на різних фронтах станом на ранок 14 грудня доповіли у Генштабі ЗСУ.
Зауважте Окупанти подекуди відступають з Херсонщини: карта бойових дій станом на 13 грудня
Де ворог атакував українців
За минулу добу, 13 грудня, Збройні Сили України відбили атаки росіян в районі Гряниківки Харківської області, Новоселівського, Червонопопівки, Серебрянського та Білогорівки на Луганщині, а також Білогорівки, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Курдюмівки, Невельського, Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області.
На жаль, росіяни таки атакували Україну. Зокрема:
- завдали 1 авіаційний та 11 ракетних ударів;
- з них 3 – по цивільній інфраструктурі Харківської, Донецької та Запорізької областей;
- росіяни понад 60 разів вдарили з реактивної системи залпового вогню.
На Херсонському напрямку противник продовжує обстрілювати наші позиції та цивільну інфраструктуру населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро,
– заявили в Генштабі ЗСУ.
За їхніми даними, ворог своїми ударами вразив понад 20 населених пунктів. Відомо про:
- Чорнобаївку;
- Антонівку;
- Микільське;
- Токарівку;
- Новокаїри;
- Республіканець;
- а також Милове Херсонської області та місто Херсон.
Яка ситуація на різних напрямках
На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено,
– заявили в Генштабі ЗСУ.
Окрім того, ворог продовжував атакувати Україну на інших напрямках. Зокрема:
- на Сіверському та Слобожанському – обстріляв райони населених пунктів Леонівки, Бучки та Гаю Чернігівської області, а також Кучерівки та Кіндратівки на Сумщині, Стрілечої, Стариці, Тихого, Амбарного, Вільхуватки, Хатнього, Мілового, Дворічного та Красного Харківської області;
- на Куп'янському та Лиманському – атакували з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони Куп'янська, Котлярівки, Табаївки та Берестового на Харківщині; Новоселівського, Стельмахівки, М'ясожарівки, Греківки, Площанки, Невського, Червонопопівки та Піщаного Луганської області та Новосадового, Тернів на Донеччині;
- на Бахмутському – завдали вогневого ураження біля Серебрянки, Верхньокам'янського, Спірного, Білогорівки, Веселого, Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Опитного, Кліщіївки та Курдюмівки Донецької області;
- на Авдіївському – росіяни вдарили з танків та артилерії в районах майже 20-ти населених пунктів. Зокрема, Авдіївки, Первомайського, Невельського, Георгіївки, Мар'їнки та Новомихайлівки на Донеччині;
- на Новопавлівському та Запорізькому – вогневого удару росіяни завдали біля Времівки, Вугледара, Нескучного, Пречистівки Донецької області та Плавні, Гуляйполя, Дорожнянки та Ольгівського на Запоріжжі.
Що відбувається на фронті: дивіться карту
Росіяни зазнають втрат на Сході
У зв'язку зі значною кількістю поранених загарбників, так званим "указом" окупаційної влади, під потреби військових передаються лікарня №15 у населеному пункті Ювілейне Луганської області та лікарня №3 в місті Луганськ,
– повідомили в Генштабі ЗСУ.
А втрати ворога приємно вражають. Зокрема, відомо, що наші військові:
- в ніч з 12 на 13 грудня у районі населеного пункту Новоайдар Луганської області знищили понад 15 військовослужбовців збройних сил Росії;
- знищили склад боєприпасів у Запорізькій області, понад 100 окупантів поранені.
Окрім того, відомо, що наші підрозділи ракетних військ і артилерії вдарили по 2 пунктах управління та 4 районах зосередження особового складу росіян.