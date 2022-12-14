Про актуальну ситуацію на різних фронтах станом на ранок 14 грудня доповіли у Генштабі ЗСУ.

Зауважте Окупанти подекуди відступають з Херсонщини: карта бойових дій станом на 13 грудня

Де ворог атакував українців

За минулу добу, 13 грудня, Збройні Сили України відбили атаки росіян в районі Гряниківки Харківської області, Новоселівського, Червонопопівки, Серебрянського та Білогорівки на Луганщині, а також Білогорівки, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Курдюмівки, Невельського, Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області.

На жаль, росіяни таки атакували Україну. Зокрема:

завдали 1 авіаційний та 11 ракетних ударів;

з них 3 – по цивільній інфраструктурі Харківської, Донецької та Запорізької областей;

росіяни понад 60 разів вдарили з реактивної системи залпового вогню.

На Херсонському напрямку противник продовжує обстрілювати наші позиції та цивільну інфраструктуру населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро,

– заявили в Генштабі ЗСУ.

За їхніми даними, ворог своїми ударами вразив понад 20 населених пунктів. Відомо про:

Чорнобаївку;

Антонівку;

Микільське;

Токарівку;

Новокаїри;

Республіканець;

а також Милове Херсонської області та місто Херсон.

Яка ситуація на різних напрямках

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено,

– заявили в Генштабі ЗСУ.

Окрім того, ворог продовжував атакувати Україну на інших напрямках. Зокрема:

на Сіверському та Слобожанському – обстріляв райони населених пунктів Леонівки, Бучки та Гаю Чернігівської області, а також Кучерівки та Кіндратівки на Сумщині, Стрілечої, Стариці, Тихого, Амбарного, Вільхуватки, Хатнього, Мілового, Дворічного та Красного Харківської області;

– обстріляв райони населених пунктів Леонівки, Бучки та Гаю Чернігівської області, а також Кучерівки та Кіндратівки на Сумщині, Стрілечої, Стариці, Тихого, Амбарного, Вільхуватки, Хатнього, Мілового, Дворічного та Красного Харківської області; на Куп'янському та Лиманському – атакували з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони Куп'янська, Котлярівки, Табаївки та Берестового на Харківщині; Новоселівського, Стельмахівки, М'ясожарівки, Греківки, Площанки, Невського, Червонопопівки та Піщаного Луганської області та Новосадового, Тернів на Донеччині;

– атакували з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони Куп'янська, Котлярівки, Табаївки та Берестового на Харківщині; Новоселівського, Стельмахівки, М'ясожарівки, Греківки, Площанки, Невського, Червонопопівки та Піщаного Луганської області та Новосадового, Тернів на Донеччині; на Бахмутському – завдали вогневого ураження біля Серебрянки, Верхньокам'янського, Спірного, Білогорівки, Веселого, Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Опитного, Кліщіївки та Курдюмівки Донецької області;

– завдали вогневого ураження біля Серебрянки, Верхньокам'янського, Спірного, Білогорівки, Веселого, Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Опитного, Кліщіївки та Курдюмівки Донецької області; на Авдіївському – росіяни вдарили з танків та артилерії в районах майже 20-ти населених пунктів. Зокрема, Авдіївки, Первомайського, Невельського, Георгіївки, Мар'їнки та Новомихайлівки на Донеччині;

– росіяни вдарили з танків та артилерії в районах майже 20-ти населених пунктів. Зокрема, Авдіївки, Первомайського, Невельського, Георгіївки, Мар'їнки та Новомихайлівки на Донеччині; на Новопавлівському та Запорізькому – вогневого удару росіяни завдали біля Времівки, Вугледара, Нескучного, Пречистівки Донецької області та Плавні, Гуляйполя, Дорожнянки та Ольгівського на Запоріжжі.

Що відбувається на фронті: дивіться карту

Росіяни зазнають втрат на Сході

У зв'язку зі значною кількістю поранених загарбників, так званим "указом" окупаційної влади, під потреби військових передаються лікарня №15 у населеному пункті Ювілейне Луганської області та лікарня №3 в місті Луганськ,

– повідомили в Генштабі ЗСУ.

А втрати ворога приємно вражають. Зокрема, відомо, що наші військові:

в ніч з 12 на 13 грудня у районі населеного пункту Новоайдар Луганської області знищили понад 15 військовослужбовців збройних сил Росії;

знищили склад боєприпасів у Запорізькій області, понад 100 окупантів поранені.

Окрім того, відомо, що наші підрозділи ракетних військ і артилерії вдарили по 2 пунктах управління та 4 районах зосередження особового складу росіян.