Об актуальной ситуации на разных фронтах на утро 14 декабря доложили в Генштабе ВСУ.

Заметьте Оккупанты кое-где отступают с Херсонщины: карта боевых действий по состоянию на 13 декабря

Где враг атаковал украинцев

За минувшие сутки, 13 декабря, Вооруженные Силы Украины отразили атаки россиян в районе Гряниковки Харьковской области, Новоселовского, Краснопоповки, Серебрянского и Белогоровки на Луганщине, а также Белогоровки, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Курдюмовки, Нововельмыды, Невельского, Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.

К сожалению, россияне атаковали Украину. В частности:

нанесли 1 авиационный и 11 ракетных ударов;

из них 3 – по гражданской инфраструктуре Харьковской, Донецкой и Запорожской областей;

россияне более 60 раз ударили по реактивной системе залпового огня.

На Херсонском направлении противник продолжает обстреливать наши позиции и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр,

– заявили в Генштабе ВСУ.

По их данным, враг своими ударами поразил более 20-ти населенных пунктов. Известно о:

Чернобаевке;

Антоновке;

Никольском;

Токаревке;

Новокаире;

Республиканце;

Миловом Херсонской области и городе Херсоне.

Какая ситуация на разных направлениях

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено,

– заявили в Генштабе ВСУ.

Кроме того, враг продолжал атаковать Украину по другим направлениям. В частности:

на Северском и Слобожанском – обстрелял районы населенных пунктов Леоновки, Бучки и Рощи Черниговской области, а также Кучеривки и Кондратовки в Сумской области, Стрелочной, Старице, Тихом, Амбарном, Ольховатке, Домашнем, Миловом, Двуречного и Красного Харьковской области;

– обстрелял районы населенных пунктов Леоновки, Бучки и Рощи Черниговской области, а также Кучеривки и Кондратовки в Сумской области, Стрелочной, Старице, Тихом, Амбарном, Ольховатке, Домашнем, Миловом, Двуречного и Красного Харьковской области; на Купянском и Лиманском – атаковали с танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы Купянска, Котляровки, Табаевки и Берестового в Харьковской области; Новоселовского, Стельмаховки, Мясожаровки, Грековки, Площадки, Невского, Краснопоповки и Песчаного Луганской области и Новосадового, Тернов на Донетчине;

– атаковали с танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы Купянска, Котляровки, Табаевки и Берестового в Харьковской области; Новоселовского, Стельмаховки, Мясожаровки, Грековки, Площадки, Невского, Краснопоповки и Песчаного Луганской области и Новосадового, Тернов на Донетчине; на Бахмутском – нанесли огневого поражения возле Серебрянки, Верхнекаменского, Спорного, Белогоровки, Веселого, Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Опросного, Клещиевки и Курдюмовки Донецкой области;

– нанесли огневого поражения возле Серебрянки, Верхнекаменского, Спорного, Белогоровки, Веселого, Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Опросного, Клещиевки и Курдюмовки Донецкой области; на Авдеевском – россияне ударили из танков и артиллерии в районах почти 20 населенных пунктов. В частности, Авдеевки, Первомайского, Невельского, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области;

– россияне ударили из танков и артиллерии в районах почти 20 населенных пунктов. В частности, Авдеевки, Первомайского, Невельского, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области; на Новопавловском и Запорожском – огневой удар россияне нанесли возле Времовки, Угледара, Нескучного, Пречистовки Донецкой области и Плавни, Гуляйполя, Дорожнянки и Ольговского на Запорожье.

Что происходит на фронте: смотрите карту

Россияне несут потери на Востоке

В связи со значительным количеством раненых захватчиков, так называемым "указом" оккупационных властей, под нужды военных передаются больница №15 в населенном пункте Юбилейное Луганской области и больница №3 в городе Луганск,

– сообщили в Генштабе ВСУ.

А потери врага приятно поражают. В частности, известно, что наши военные:

в ночь с 12 на 13 декабря в районе населенного пункта Новоайдар Луганской области уничтожено более 15 военнослужащих вооруженных сил России;

уничтожили склад боеприпасов в Запорожской области, более 100 оккупантов ранены.

Кроме того, известно, что наши подразделения ракетных войск и артиллерии ударили по 2 пунктам управления и 4 районам сосредоточения личного состава россиян.