За сутки количество захватчиков сократилось еще на 740 человек. Это минимальные подтвержденные данные, поскольку трудно вести точные подсчеты во время ожесточенных боев.

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Потери русской армии в технике

танков – 2 970,

боевых бронированных машин – 5 937,

артиллерийских систем – 1 931,

РСЗВ – 404,

средств ПВО – 211,

самолетов – 281,

вертолетов – 264,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 617,

крылатых ракет – 592,

кораблей/катеров – 16,

автомобильной техники и автоцистерн – 4 562,

специальной техники – 171.

Потери оккупантов за сутки

За прошедшие сутки ВСУ превратили в металлолом по меньшей мере 4 российских танка, 7 боевых бронированных машин, 13 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 1 единицу специальной техники.

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