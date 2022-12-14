За сутки количество захватчиков сократилось еще на 740 человек. Это минимальные подтвержденные данные, поскольку трудно вести точные подсчеты во время ожесточенных боев.

Важно В Луганской области ВСУ за сутки уничтожили 6 вражеских "Градов": какая ситуация на Донбассе

Потери русской армии в технике

  • танков – 2 970,
  • боевых бронированных машин – 5 937,
  • артиллерийских систем – 1 931,
  • РСЗВ – 404,
  • средств ПВО – 211,
  • самолетов – 281,
  • вертолетов – 264,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 617,
  • крылатых ракет – 592,
  • кораблей/катеров – 16,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4 562,
  • специальной техники – 171.

Потери оккупантов за сутки

За прошедшие сутки ВСУ превратили в металлолом по меньшей мере 4 российских танка, 7 боевых бронированных машин, 13 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 1 единицу специальной техники.

ВСУ ударили по пунктам управления россиян и уничтожили вражеский склад

  • Генштаб ВСУ сообщал, что в ночь с 12 на 13 декабря в районе населенного пункта Новоайдар Луганской области ВСУ уничтожили более 15 военнослужащих вооруженных сил России;
  • Кроме этого, наши воины ударили по складу боеприпасов врага в Запорожской области, в результате чего более 100 оккупантов получили ранения.
  • Также известно, что наши подразделения ракетных войск и артиллерии ударили по 2 пунктам управления и 4 районам сосредоточения личного состава россиян.