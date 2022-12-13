Увечері 12 грудня мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про підрив мосту, який з’єднував місто із селом Костянтинівка, пише 24 канал.
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Чому цей міст важливий
Ця переправа є однією зі стратегічно важливих об'єктів. Саме через нього окупанти перевозили військову техніку зі східного напрямку.
Пошкодження ще одного логістичного сполучення у Запорізькій області ускладнить росіянам постачання зброї та військової техніки зі східного напрямку на південь.
У мережі показали наслідки підриву мосту.
Як тепер виглядає важлива стратегічна переправа на Запоріжжі: дивіться відео
Поки невідомо, наскільки серйозним є пошкодження мосту на в'їзді до Мелітополя. Втрата однієї траси не є трагічною для російських військ. Оскільки існують об'їзні дороги.
Наразі також не встановлено також, хто міг підірвати міст. Місцеві колаборанти кажуть, що українські диверсанти начебто заклали вибухівку під опору мосту.
Що відомо про "бавовну" в Мелітополі: головне
- Новин про "бавовну" в окупованому Мелітополі стало значно більше. Зокрема, у ЗСУ підтвердили ураження противника за попередні дні в Запорізькій області.
- Зокрема, окрім знищення керівного складу 58 армії у місті Мелітополь, в районах населених пунктів Енергодар, Токмак та Гуляйполе знищено три артилерійські установки, до 10 одиниць військової техніки різного типу та поранено близько 150 військовослужбовців противника.
- Загалом лише 10 грудня у місті прогриміло понад 10 вибухів. Цікаво, що саме в цей день очільнику окупаційної влади на Запоріжжі виповнилося 53 роки. Ймовірно, що вибухи – "святкове привітання" гауляйтера Балицького.