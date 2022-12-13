У Генеральному штабі ЗСУ опублікували оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 18:00 13 грудня.

Варте уваги Росія вигадує байки про здачу Бахмута ЗСУ: що справді відбувається у пеклі для росіян

Протягом доби противник завдав 2 ракетних удари по цивільній інфраструктурі Запорізької та Харківської областей, а також здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Також наразі залишається загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури на всій території України.

Яка ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог обстріляв райони населених пунктів Середина-Буда і Рясне Сумської області, а також Стрілеча, Стариця, Амбарне, Вільхуватка, Дворічна і Красне на Харківщині.

На Куп'янському напрямку обстрілів з танків та всього спектру артилерії зазнали райони населених пунктів Куп'янськ, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка і М'ясожарівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку ворог здійснив обстріли з танків та артилерії по районах населених пунктів: Греківка, Площанка і Невське Луганської області, а також Терни, Ямполівка Донецької області.

Ворог продовжує обстрілювати Запоріжжя та Херсонщину

На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли позицій Сил оборони з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів: Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Веселе, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Часів Яр, Дружба, Залізне Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог здійснив обстріли з танків та артилерії різних типів районів майже двадцяти населених пунктів, зокрема: Авдіївка, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ворог здійснив обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії районів поблизу населених пунктів Времівка, Вугледар, Нескучне та Пречистівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує обстрілювати наші позиції та цивільну інфраструктуру населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії районів понад 25-ти населених пунктів зокрема: Плавні, Гуляйполе, Дорожнянка, Ольгівське, Запорізької області, а також Чорнобаївка, Антонівка, Микільське, Токарівка, Милове, Херсонської області та міста Херсон.

ЗСУ завдали потужного удару по місцях базування окупантів

На Донеччині окупанти активізувалися заходи примусової мобілізації. У Горлівці загарбники мобілізують чоловіків і з позначкою "бронь" у військових квитках.

11 грудня ЗСУ уразили пункт дислокації особового складу російських окупаційних військ поблизу Кадіївки, що на Луганщині. Противник втратив до 60 військовослужбовців вбитими та до 100 – пораненими.

Зверніть увагу! У ЗСУ підтвердили ураження противника за попередні дні в Запорізькій області. Зокрема, окрім знищення керівного складу 58 армії у місті Мелітополь, в районах населених пунктів Енергодар, Токмак та Гуляйполе знищено три артилерійські установки, до 10 одиниць військової техніки різного типу та поранено близько 150 військовослужбовців противника.

Також наші військові уразили 2 райони зосередження особового складу російських окупантів.