Вечером 12 декабря мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о подрыве моста, соединявшего город с селом Константиновка, пишет 24 канал.
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Почему этот мост важен
Эта переправа является одним из стратегически важных объектов. Именно через него оккупанты перевозили военную технику с восточного направления.
Повреждение еще одного логистического сообщения в Запорожской области усложнит россиянам поставки оружия и военной техники с восточного направления на юг.
В сети показали последствия подрыва моста.
Как сейчас выглядит важная стратегическая переправа в Запорожье: смотрите видео
Пока неизвестно, насколько серьезно повреждение моста на въезде в Мелитополь. Потеря одной трассы не является трагической для российских войск. Так как существуют объездные дороги.
В настоящее время также не установлено, кто мог взорвать мост. Местные коллаборанты говорят, что украинские диверсанты вроде бы заложили взрывчатку под опору моста.
Что известно о "бавовне" в Мелитополе: главное
- Новостей о "хлопке" в оккупированном Мелитополе стало гораздо больше. В частности, в ВСУ подтвердили поражение противника за предыдущие дни в Запорожской области.
- В частности, кроме уничтожения руководящего состава 58 армии в городе Мелитополь, в районах населенных пунктов Энергодар, Токмак и Гуляйполе уничтожены три артиллерийские установки, до 10 единиц военной техники разного типа и ранены около 150 военнослужащих противника.
- Всего лишь 10 декабря в городе прогремело более десяти взрывов. Интересно, что именно в этот день главе оккупационных властей в Запорожье исполнилось 53 года. Вероятно, что взрывы – "праздничное приветствие" гауляйтера Балицкого.